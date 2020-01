Coronavirus: Ansteckung mit Lungenkrankheit ohne Symptome möglich

Anzeige

Der erste bestätigte Coronavirus-Fall in Deutschland liefert nach Ansicht der bayerischen Gesundheitsbehörden neue Erkenntnisse über die Ansteckungswege der Lungenkrankheit. Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) habe sich der 33 Jahre alte Mann bei einer Chinesin angesteckt, obwohl diese zu dem Zeitpunkt noch keine Symptome der Krankheit zeigte.

„Das ist neu, dass wir das so wissen“, sagte der Leiter der Taskforce Infektiologie, Martin Hoch. Die Behörden müssten aber noch mit der Chinesin sprechen, um das zu bestätigen.

Ansteckung mit Coronaviren ohne Symptome möglich

Übertragungen, bevor Symptome auftreten, gelten als sehr selten. Besonders an dem Fall in Bayern ist auch, dass es einer von bisher erst drei bekannten Nachweisen weltweit ist, bei denen die Ansteckung außerhalb Chinas geschah. Bisher handelte es sich bei fast allen der rund 60 erfassten Infektionen um importierte Fälle, die Betroffenen hatten sich bei einer Reise nach China infiziert.

In Vietnam gab es den Behörden des Landes zufolge eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung zwischen Vater und Sohn, zudem wurde in Japan am Dienstag ein erster Fall einer Übertragung im Land gemeldet. Erkrankt ist ein Busfahrer, der chinesische Touristen aus Wuhan gefahren hatte.

Coronavirus: Krankheitsverlauf kann auch unbemerkt bleiben

Laut Forschern überträgt sich das Atemwegsvirus höchstwahrscheinlich über die Luft direkt von Mensch zu Mensch. Wenn man sich anschaue, in wie vielen Städten jetzt überall Fälle auftauchen, sei klar, dass sich das Virus weiter verbreitet, sagt der Berliner Charité-Virologe Christian Drosten. „Man muss das Coronavirus gut im Auge behalten“, betont auch die Lungenfachärztin Susanne Herold vom Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM). Panik sei aber unangebracht.

Es gebe auch milde Krankheitsverläufe, bei denen die Menschen noch nicht einmal merkten, dass sie infiziert wurden. Am Klinikum werde unter ihrer Leitung an einer Therapie gegen Coronavirus-Infektionen gearbeitet, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Am Montag sei im UKGM ein Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion aufgetreten. Er habe sich aber nicht bestätigt.

Noch zu klären: Wie ansteckend ist das Virus?

Bisher gebe es noch keine Therapie gegen Coronavirus-Infektionen, sagte Herold. Man könne die Erkrankung nur entsprechend der Schwere behandeln. Die Gießener Forschungsgruppe arbeite allerdings daran. So gebe es etwa beim MERS-Coronavirus „neue Therapieansätze“, die sich in der präklinischen Phase befänden, berichtete Herold. Die Forscher hätten Medikamente im Fokus und bereits „vielversprechende Daten“. Der Schwerpunkt schwere Virusinfektionen der Lunge erfordere eine „besondere Expertise“, erklärte die Medizinerin.

Wie ansteckend das neue Virus insgesamt ist, lässt sich bisher nur schwer beurteilen. Chinesische Behörden gehen davon aus, dass ein Infizierter durchschnittlich 1,4 bis 2,5 Menschen ansteckt – das wäre ähnlich wie bei der Sars-Epidemie im Jahr 2002. „Solche Zahlen sind extrem unzuverlässig“, sagt Virologe Drosten von der Berliner Charité. Demnach hänge die Übertragungsrate von sehr vielen Faktoren ab – etwa ob Menschen sozial aktiv sind oder eher zu Hause bleiben.

RKI geht von geringer Gefahr in Deutschland aus

Die Inkubationszeit – der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen – beträgt zwei bis 14 Tage. Die Lungenerkrankung äußert sich durch Fieber, trockenen Husten, Abgeschlagenheit und Atemnot. Weil das Virus die unteren Atemwege infiziert, haben Betroffene keinen Schnupfen. Laut Robert-Koch-Institut muss mit einem Import von einzelnen Fällen nach Deutschland gerechnet werden. Auch einzelne Übertragungen in Deutschland seien möglich.

Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung sei aber weiterhin gering (Stand: 28. Januar). Diese Einschätzung könne sich aber kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern, so das RKI.

RND/ sbu/ dpa/ epd