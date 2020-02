Coronavirus: 14 neue Fälle in Nordrhein-Westfalen

Anzeige

Nach dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus in Nordrhein-Westfalen sind inzwischen 20 Menschen nachweislich infiziert. Das Landes-Gesundheitsministerium und der im Fokus stehende Kreis Heinsberg teilten am Donnerstagabend mit, dass nach den bisher sechs Covid-19-Fällen 14 neue Fälle bestätigt wurden.

Alle jetzt positiv Getesteten seien in häusliche Quarantäne nach Hause entlassen worden, weil eine stationäre Behandlung nicht notwendig sei, hieß es. Die Betroffenen wohnten vorwiegend in der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg. Eine Person, die im Gangelter Karneval aktiv gewesen sei, lebe in der Städteregion Aachen.

Rund 400 stehen unter häuslicher Quarantäne, wie die Behörden bereits zuvor am Donnerstag mitgeteilt hatten. Darunter sind 300 Menschen, die am 15. Februar in Gangelt eine Karnevalssitzung besucht haben.

Unter den bereits bekannten Infizierten ist ein Soldat, der am Militärflughafen Köln-Wahn für die Flugbereitschaft der Bundeswehr im Einsatz war. Der 41-Jährige wird in Koblenz behandelt.

Alle bislang bekannten Infizierten hatten nach Erkenntnissen der Behörden Kontakt mit einem Ehepaar aus Gangelt, das im Moment an der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird. Der Zustand des 47-jährigen Ehemanns sei unverändert ernst.

RND/dpa