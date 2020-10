Steigende Corona-Zahlen in Europa: WHO fordert „kompromisslose“ Gegenmaßnahmen

Anzeige

London. Die teils exponentiell steigenden Corona-Zahlen erfordern in Europa laut Weltgesundheitsorganisation ein konsequentes Vorgehen. Mit Blick auf die Daten rief WHO-Regionaldirektor Hans Kluge Regierungen am Donnerstag zu „kompromisslosen“ Gegenmaßnahmen auf.

Corona in Europa: Öffentliches Leben muss eingeschränkt werden

Es gehe darum, die Infektionskurve zum Abflachen zu bringen. Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens in verschiedenen Staaten Europas seien dafür „absolut notwendig“. Sollte ein Zurückdrängen der Pandemie nicht gelingen, könnten noch drastischere Einschränkungen als bisher die Folge sein, warnte er. Noch sei es relativ einfach, die Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung zu befolgen.

Kluge führte epidemiologische Berechnungen an, nach denen bis Februar in Europa 281.000 Todesfälle vermieden werden könnten, wenn 95 Prozent der Menschen Masken trügen und sich an Abstandsregeln hielten.