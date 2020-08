Corona-Zahlen: Kaum Corona-Neuinfektion in Mecklenburg-Vorpommern: Experten fordern neue Strategie

Anzeige

Rostock. Mecklenburg-Vorpommern ist eines der Bundesländer, das täglich am wenigsten Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Zwar sind die Zahlen seit Ende Juli wieder leicht angestiegen, doch nur ein kleiner Teil der Infizierten erkrankt schwer. Zu Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus kam es in Mecklenburg-Vorpommern bereits seit drei Monaten nicht mehr.

“Wir dürfen nicht jeden Fall dramatisieren – und wir dürfen unsere Entscheidungen nicht allein von den nackten Infektionszahlen abhängig machen”, erklärte Prof. Dr. Nils Hübner, Chef-Hygieniker und Corona-Experte der Uni-Medizin in Greifswald.

Weniger und mildere Krankheitsverläufe

Laut den aktuellen Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) gibt es bei den Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern nur wenige Fälle mit schwerem Krankheitsverlauf. In den vergangenen vier Wochen mussten 14 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden, nur ein einziger Fall auf einer Intensivstation.

Das erkläre vor allem der hohe Anteil an jüngeren Infizierten. “In dieser Altersgruppe verläuft das Infektionsgeschehen meist deutlich weniger bedrohlich” so Infektionsmediziner Prof. Dr. Emil Reisinger. In anderen Regionen Deutschlands laufe das Infektionsgeschehen jedoch nicht so glimpflich ab.

Zahl der Neuinfektionen laut Experte nicht aussagekräftig

Hübner fordert daher, für die Bewertung der Lage weitere Faktoren einzubeziehen. Zum Beispiel sei relevant, ob eine Erkrankung in Mecklenburg-Vorpommern entstanden oder von außen eingebracht worden ist und welche Altersgruppen betroffen sind. “Es ist ein gewaltiger Unterschied”, erklärte Hübner weiter, “ob sich eine fünfköpfige Familie im Ausland infiziert hat oder es auch nur einen unerklärten Fall in einem Pflegeheim gibt.”

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag wie am Tag zuvor drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 978, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. 884 der Infizierten in Mecklenburg-Vorpommern gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen.