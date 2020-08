Anzeige

Es ist so ermüdend. Ja, eine Maske zu tragen, ist manchmal anstrengend. Wenn es draußen heiß ist, in der U-Bahn stickig, man sich zum zehnten Mal wiederholen muss, weil das Gegenüber schon wieder nichts verstanden hat. Das nervt. Aber noch viel schlimmer ist es, immer wieder und wieder das Tragen der Maske verteidigen zu müssen. Etwa, weil Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell sich mal wieder zu Wort gemeldet hat.

In der “Bild”-Zeitung behauptet Tegnell: “Das Resultat, das man durch die Masken erzeugen konnte, ist erstaunlich schwach, obwohl so viele Menschen sie weltweit tragen.” Doch Studie über Studie über Studie zeigt: Masken wirken. Forscher aus den USA gehen inzwischen sogar davon aus, dass die Frage, wie viele Menschen bis Dezember an einer Sars-CoV-2-Infektion sterben werden, ganz erheblich davon abhängt, ob die Menschen Masken tragen werden.

Masken schützen nicht zu 100 Prozent

Tegnell argumentiert: “Zu glauben, dass Masken unser Problem lösen können, ist jedenfalls sehr gefährlich” – als sei das eine Neuigkeit. Doch das ist falsch. Niemand hat das behauptet. Niemand hat jemals gesagt: “Zieh eine Maske auf, dann bist du sicher”.

Im Gegenteil: Die Tatsache, dass Menschen sich in falscher Sicherheit wähnen könnten, war einer der Gründe, warum die WHO so lange zögerte, das Tragen der Masken zu empfehlen. Eine Haltung, die nun mit dafür verantwortlich ist, dass das Thema Maske ständig neu diskutiert werden soll. Denn die Tatsache, dass auch Wissenschaftler dazulernen können, dass es in einer historisch einmaligen Situation so etwas wie Erkenntnisgewinn geben kann, scheint für manche Menschen schier unbegreiflich.

Wer keine Maske trägt, braucht eine Ausrede

“Die Dinger bringen eh nichts”, ist der Eindruck, den ein Interview wie das von Tegnell bei manchen Menschen hinterlässt. Und zwar ganz besonders bei denen, die ohne Maske einkaufen gehen wollen. Die sich die Maske unter das Kinn schieben, sobald die Schaffnerin vorbeigelaufen ist. Die sich etwas darauf einbilden, nicht wie alle anderen einer Anweisung Folge zu leisten - egal, wie einfach sie umzusetzen ist. Es ist die perfekte Ausrede.

Denn wer eine Maske trägt, verliert nichts. Doch wer sie nicht trägt, muss sich für seine Verantwortungslosigkeit eine Begründung zurechtlegen. Um sich vor sich selbst rechtfertigen zu können. Um sich so von der Tatsache abzulenken, dass der eigene Stolz, die eigene Bequemlichkeit es nicht erlauben, eine Maske aufzusetzen. Dass ein kleines bisschen Unbehagen auf einer 15-minütigen U-Bahnfahrt schon ausreicht, um die Gesundheit anderer Menschen - und die eigene – zu riskieren. Er muss sich, ganz einfach, selbst etwas vormachen.