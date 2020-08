Corona: Weiblich geführte Staaten kommen laut Studie besser durch die Corona-Krise

Anzeige

Liverpool. Forscherinnen der Universität Liverpool haben in einer Studie Zahlen zu Corona-Fällen und Covid-19-Toten bis zum 19. Mai in 194 Ländern untersucht. In absoluten Zahlen zeigte sich dabei, dass weiblich geführte Staaten im Vergleich zu männlich regierten, im Durchschnitt nur rund halb so viele Todesfälle verzeichneten.

Vergleich zwischen männlich und weiblich geführten Staaten

Allerdings werden von den 194 untersuchten Ländern nur 19 von Frauen regiert - für eine statistische Analyse eine recht kleine Stichprobe. Deswegen nutzten die Forscherinnen für einen fairen Vergleich ein Matching-Verfahren. Anhand von wirtschaftlichen und demografischen Daten bildeten sie möglichst ähnliche und damit vergleichbare Paare zwischen von einem Mann oder einer Frau regierten Staaten.

Variablen wie das Bruttoinlandsprodukt, die Einwohnerzahl, das Verhältnis von Stadt- und Landbevölkerung, die Altersstruktur und finanzielle Ausgaben für Gesundheit sollten dabei möglichst ähnlich sein. Verglichen wurden somit beispielsweise Deutschland und Großbritannien, Neuseeland und Irland sowie Bangladesch und Pakistan.

Regierungschefinnen gingen früher in den Lockdown

Das Ergebnis der Studie: Die Anzahl der Covid-19-Toten war in Staaten mit Regierungschefinnen teilweise deutlich niedriger als in den männlich geführten Vergleichsnationen - bei nicht signifikant weniger Corona-Fällen. Der Grund: Die weiblich geführten Staaten gingen im Durchschnitt etwa 22 bis 25 Todesfällen vor ihren männlichen Kollegen in den Lockdown. Bei einer exponentiellen Todesrate sorgte das teilweise für deutliche Unterschiede.

Risikobereitschaft und Kommunikation könnten Gründe sein

Doch wie lassen sich diese unterschiedlichen Führungsstile erklären? Laut der Studie seien Frauen offensichtlich mehr darauf fokussiert, Leben zu retten und eher dazu bereit, ein wirtschaftliches Risiko einzugehen. Auch der Kommunikationsstil von Regierungschefinnen mit ihren Bürgern in der Krise könnte laut den Forscherinnen eine Erklärung sein.

Dieser sei sehr klar und direkt mit den Bürgern. Als Beispiele führt die Studie Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg an, die direkt auf Fragen von Kindern antwortete. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern kommuniziert viel mit ihren Bürgern über Facebook Live.