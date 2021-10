Virologe Kekulé rechnet mit Corona-Ende im Mai 2022

Anzeige

Deutschland steuert auf das Ende der Corona-Pandemie zu. Steigende Impfquoten und die 3G-Strategie erlauben es, dass sich das Leben langsam, aber sicher normalisiert. Auch der Hallenser Virologe Alexander Kekulé rechnet mit einem baldigen Ende der Pandemie, wie er gegenüber N-TV erklärt.

Zwar sei eine Überlastung des Gesundheitswesens in Deutschland nicht mehr zu erwarten, doch bisher gebe es noch zu viele Ungeimpfte, um die Corona-Pandemie sofort als beendet zu erklären, mahnt der Virologe. Allerdings: „Die Pandemie, so wie wir sie kennen, wird am 31. Mai 2022 zu Ende sein“, so Kekulé. Dann sei die Winterwelle zu Ende – ähnlich wie die jährliche Influenzasaison.

Es droht eine Welle der Geimpften

Auf eine weitere Corona-Welle müsse man sich dem Virologen zufolge trotzdem gefasst machen – besonders unter den bereits gegen das Coronavirus Geimpften. Viren, die Atemwegsinfektionen auslösen, werden Kekulé zufolge im Winter aggressiver. Auch, wenn viele Menschen inzwischen geimpft seien, bestehe die Gefahr, sich mit der Delta-Variante anzustecken – denn hier betrage der Impfschutz lediglich bis zu 70 Prozent. „Das heißt, drei bis fünf Menschen von zehn, die geimpft wurden, können sich infizieren und das Virus auch weitergeben.“

Doch sind Geimpfte nicht weniger infektiös? Ja, meint der Virologe. Auch seien sie kürzer ansteckend, und die Weitergabe sei weniger effizient. Trotzdem könne es zu einer massiven Welle der Geimpften kommen, wenn viele Menschen das Virus trotz Impfung völlig unkontrolliert weitergäben. Besonders Kinder, die noch nicht geimpft seien, sowie noch ungeimpfte Erwachsene könnten sich so leicht infizieren.

Eine weitere Saison mit Schutzmaßnahmen ist zumutbar

Seit nun fast zwei Jahren begleiten sämtliche Corona-Maßnahmen den Alltag, viele wünschen sich schnell die Vor-Corona-Normalität zurück. Um Kinder und Ungeimpfte auch künftig zu schützen, rät Alexander Kekulé auch weiterhin zu Maßnahmen wie Masken, 3G und Kontaktnachverfolgung. „Ich finde, die Maßnahmen sind für eine weitere Saison zumutbar.“

Er geht außerdem davon aus, dass Impfquote und Immunität noch weiter steigen werden. Zum einen könnten bald Impfstoffe auf Proteinbasis zur Verfügung stehen, von denen sich einige Impfskeptikerinnen und -skeptiker doch noch überzeugen lassen könnten. Außerdem würden sich laut Kekulé noch einige Ungeimpfte infizieren, was zu einem Anstieg des Herdenschutzes führen könnte.

Gegen eine allgemeine 2G-Regel spricht sich der Hallenser Virologe klar aus – die Situation in den Krankenhäusern sei nicht so angespannt, dass sich ein 2G-Modell gegenüber einem 3G-Modell für das Wohl der Gesellschaft rechtfertigen lasse. „Ich bin für konsequentes 3G plus Nachverfolgung. Durchgehend.“

Erhöhte Gefahr für Atemwegsinfektionen – besonders bei Kindern

Zwar seien in den vergangenen Wochen neben Ungeimpften auch einige Impfdurchbrüche auf die Intensivstationen eingeliefert worden, das überrasche Kekulé allerdings nicht. Besonders bei Geimpften mit dem Mittel von Johnson & Johnson empfiehlt er jedoch eine weitere Dosis. „Aber wir sollten die Menschen jetzt nicht verrückt machen und fordern, dass die ihre QR-Codes zurückgeben, bis sie die zweite Impfung haben“, fügt er hinzu.

Eine sogenannte Supermutante, die gegen alle Impfstoffe resistent ist, schließt Kekulé bei diesem Virus nahezu aus. Wenn die Menschheit weitgehend immun ist, sei der Erreger endemisch. Infektionen würde es demnach weiterhin in allen Altersgruppen geben, aber der erste Kontakt mit dem neuen Coronavirus würde dann bereits in der Kindheit stattfinden.

Neben dem Coronavirus könnten sich insbesondere Kinder und Jugendliche in diesem Winter mit Atemwegsinfektionen infizieren. Durch die Isolation im vergangenen Jahr kamen sie kaum mit Viren und anderen Krankheitserregern in Berührung – das ist jetzt anders. Entweder gebe es Kekulé zufolge eine kurze Welle nachgeholter Atemwegsinfektionen; danach seien die Immunsysteme der Kinder wieder auf 100 Prozent. „Es kann im schlimmsten Fall allerdings auch sein, dass bestimmte Altersgruppen in ihrer immunologischen Entwicklung ein Defizit erlitten haben, das nicht so schnell auszugleichen ist.“

„Das RKI hat an vielen Stellen versagt“

Über seine Einschätzung zur pandemischen Lage hinaus übte der 62‑Jährige gegenüber N-TV Kritik am Robert Koch-Institut (RKI) – unter anderem, weil aufgrund falscher Einschätzungen die Gefahren das Virus betreffend zu spät gehandelt worden sei. Zum Beispiel gebe es auch heute noch Menschen, die sich aufgrund dessen nicht impfen lassen wollten. „Dieser Fehler war unverzeihlich, weil er das schon damals bestehende Fachwissen und die bekannten Daten aus China ignorierte.“

Zudem habe das RKI die Gesichtsmasken zunächst als Keimschleudern abgetan, Schulschließungen seien zunächst abgelehnt worden, ebenso wie Schnelltests. Auch Einreisekontrollen hätten Kekulé zufolge zu lange auf sich warten lassen, und die Corona-Warn-App sei wirkungslos geblieben. Es sei nämlich nicht so, dass man sagen könne: „Die wissenschaftlichen Ratschläge waren alle gut, nur die Politiker haben es falsch gemacht“, meint Kekulé. „Das RKI hat an vielen Stellen versagt.“