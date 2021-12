Nach Weihnachtsessen: Bisher größter bekannter Omikron-Ausbruch in Oslo?

Anzeige

Anzeige

Bei einer Weihnachtsfeier in Oslo am vergangenen Freitag sollen sich 50 bis 60 Menschen mit der neuen Corona-Variante Omikron infiziert haben. Das berichtet der norwegische öffentlich-rechtliche Rundfunk NRK. Die Proben werden derzeit noch vom Norwegischen Gesund­heits­ministerium FHI analysiert. Bisher ist nur in einem ersten Fall bestätigt, dass es sich um eine Infektion mit Omikron handelt, die weiteren Proben würden noch ausgewertet.

Es gebe aber einige Hinweise, die das auch in den anderen Fällen sehr wahrscheinlich machten, sagte der Leiter der Infektions­verfolgung für die westlichen Bezirke von Oslo, Jorun Thaulow, dem NRK. Dass es sich um die Delta-Variante handle, könne bereits ausgeschlossen werden. Man behandle alle, die mit dem Ausbruch in Verbindung stünden, derzeit so, als ob sie mit Omikron infiziert wären.

59 Omikron-Fälle in ganz Europa

Bislang seien in Oslo 50 Infektionen bereits mit einem PCR-Test bestätigt worden, zehn mit einem Schnelltest. Die stellvertretende Bezirks­inspektorin Tina Ravlo sagte außerdem gegenüber dem NRK, sie erhalte laufend Benach­richtigungen über neue Infektionen.

Anzeige

Die meisten Infizierten seien vorher bei einem Firmen­weihnachts­essen in einem Restaurant in Oslo gewesen. Die Firma arbeitet im Bereich Solarenergie, unter anderem in Südafrika. Eine Person sei kürzlich in Südafrika gewesen. Bei zwei Infizierten handelt es sich um andere Gäste des Restaurants.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Bislang gibt es 59 bestätigte Omikron-Fälle in ganz Europa, in Norwegen vier. Sollten sich die Menschen tatsächlich mit der neuen Variante angesteckt haben, würde es sich dabei um den bisher weltweit größten bekannten Ausbruch handeln.