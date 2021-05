In Indien entdeckt: England bewertet neue Corona-Variante als „besorgniserregend“

Anzeige

London. Die zunächst in Indien entdeckte Corona-Variante B.1.617.2 gilt in England nun als „besorgniserregend“. Man habe diese Variante als „Variant of Concern“ eingestuft, da sie sich als ansteckender erwiesen habe als andere, erklärte Susan Hopkins von der Gesundheitsbehörde Public Health England am Freitag in London. Es gebe allerdings noch keine ausreichenden Daten dazu, ob die Variante auch schwerere Erkrankungen auslöse oder die Wirkung von Impfstoffen schwäche.

Derzeit sind in Großbritannien 520 Fälle der Variante bekannt, in der vergangenen Woche waren es noch 202. Zwei weitere in Indien entdeckte Varianten - B.1.617.1. und B.1.617.3 - bleiben in England weiterhin unter Beobachtung.