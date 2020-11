Mehr als 11 Millionen Corona-Infektionen in den USA

Anzeige

Baltimore. Die Zahl der erfassten Corona-Infektionen in den USA ist am Sonntag auf mehr als 11 Millionen gestiegen. Eine Million Neuinfektionen gab es nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität zuletzt innerhalb weniger als einer Woche. Erst am 9. November hatte die Universität die zehnmillionste Infektion vermeldet. Die erste bekannte Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 in den USA war am 20. Januar im US-Staat Washington diagnostiziert worden.

Corona weltweit: Ein Fünftel der Fälle liegt in den USA

Die Pandemie ist in den USA schneller als je zuvor auf dem Vormarsch. Auch die Zahl der Todesfälle steigt. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage starben den Angaben zufolge bis Samstag täglich 1080 Menschen.

Weltweit wurden bislang mehr als 54 Millionen Corona-Fälle verzeichnet. Bei einem Anteil von etwa vier Prozent an der Weltbevölkerung entfallen etwa ein Fünftel der bekannten Fälle auf die Vereinigten Staaten.