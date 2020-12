Weihnachten mit Corona: Pandemie kann seelische Belastungen in Familien verstärken

Anzeige

Lengerich, Münster. Die Corona-Pandemie kann nach Worten des Psychotherapeuten Christoph Theiling an den Weihnachtstagen Belastungen in Familien verstärken. Veränderungen in der Weihnachtszeit durch die Pandemie könnten einzelne Familien verunsichern und einzelne Familienmitglieder traurig oder wütend machen, erklärte der bereichsleitende Oberarzt an der Klinik des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Lengerich am Dienstag. Hinzu kämen durch die Pandemie und den damit verbundenen Lockdown entstandene, massive finanzielle Existenzsorgen. Zudem sei in der „dunklen Jahreszeit“ das Risiko einer saisonalen Depression ohnehin schon erhöht.

Familiäre Traditionen und Rituale der Weihnachtszeit dienten dazu, gemeinsame Identität und Zugehörigkeit zu stiften, erläuterte der Psychologe. „Geraten diese Strukturen ins Wanken, kann bei all der gesellschaftlichen Unsicherheit in der Pandemie eine zusätzliche Belastung für die Familien entstehen.“

Psychologe: Frühzeitig über Konstellation an Weihnachten sprechen

Der Psychotherapeut rät Familien ein Weihnachtsfest unter geänderten Bedingungen offensiv anzugehen. Das Fest werde für viele anders sein als sonst – kleiner, vielleicht ruhiger und mit kreativen Lösungen, sagte Theiling. „Sprechen Sie rechtzeitig mit der Familie und Freunden darüber, mit wem und wie Sie Weihnachten verbringen werden“, empfahl Theiling. Auch sei es wichtig, nicht beeinflussbare Bedingungen frühzeitig zu akzeptieren. „Dies bedeutet nicht, etwas gutzuheißen oder einverstanden zu sein, sondern lediglich, die Realität so zu sehen, wie sie ist – bedingungslos.“

Mit Verzicht auf Alkohol Konflikte in Familien vermeiden

Zu Vermeidung von Konflikten sollte nach Worten Theilings an den Feiertagen auf Alkohol verzichtet oder nur maßvoll konsumiert werden. Häufig eskalierten Konflikte in Familien, wenn Alkohol im Spiel sei. Zudem sollte es Weihnachten auch Rückzugsmöglichkeiten innerhalb der Familie geben. Wenn es zu eng werde in der Wohnung, sollte man einfach mal raus und spazieren gehen. „Mit Humor und gegenseitiger Wertschätzung lassen sich die meisten Konflikte in der Familie entschärfen“, fügte der Psychotherapeut hinzu.