Tablette gegen Covid-19: Ist Molnupiravir ein „Gamechanger“?

Anzeige

Anzeige

Eine antivirale Pille gegen Covid-19 einnehmen, damit das Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs und Tod gesenkt wird? Das könnte wohl demnächst Realität werden. Der große Hoffnungsträger: Molnupiravir, ein Medikament, das als Tablette geschluckt wird, wenn man sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Erste Ergebnisse aus einer laufenden Studie wurden dazu Ende vergangener Woche veröffentlicht.

Das Neue: So eine oral verabreichte Tablette gegen das Virus im frühen Stadium der Erkrankung gibt es in dieser Form bislang noch nicht. Es gibt bislang nur wenige Medikamente, mit denen sich Covid-19 zumindest in Teilen behandeln lässt. Die therapeutischen Möglichkeiten können inzwischen zwar Entzündungsprozesse abmildern und die Virusverbreitung im Körper einschränken - etwa durch Dexamethason und antivirale Antikörper. Dafür ist aber eine Infusion oder Injektion nötig - und eine rechtzeitige Gabe im Krankenhaus.

Die Hersteller, die hinter der Entwicklung von Molnupiravir stehen, sind nun aber zuversichtlich. Und auch Fachleute aus Deutschland sprechen von einer vielversprechenden neuen Therapieoption - vorausgesetzt, die Ergebnisse der Studie bestätigen sich. Die Details:

Anzeige

Molnupiravir: Was versprechen die Hersteller?

Anzeige

In einer Pressemitteilung verkündete das US-Pharmaunternehmen Merck (in Europa MSD) erfolgsversprechende erste Zwischenergebnisse zu Molnupiravir. Seine klinische Phase-III-Studie führt der Hersteller zusammen mit dem Unternehmen Ridgeback Biotherapeutics durch. Die Tablette gegen Covid-19 soll das Risiko für schwere Covid-19-Verläufe und Tod um 50 Prozent senken. Der Wirkstoff wird bereits am Menschen erprobt.

Die Ergebnisse basieren auf einer Zwischenauswertung mit Daten von bisher 775 Probandinnen und Probanden, die sich auf die beiden Gruppen Medikament und Placebo aufteilen. Ursprünglich wurde die Tablette als Grippe-Medikament entwickelt. Im Körper hemmt der Wirkstoff die RNA-Polymerase des Zielvirus - und damit auch Coronaviren. Es blockiert also seine Vermehrung in der Zelle. Fachleute nennen das auch Replikation. Der Trick: Ein falscher Baustein wird in das Erbgut eingebaut und verursacht dort Mutationen.

Anzeige

Was sagen Corona-Experten aus der Medizin?

Die endgültigen und veröffentlichten Ergebnisse müssten noch abgewartet werden, sagte Prof. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). „Wenn sich bestätigt, dass 50 Prozent weniger Krankenhauseinweisungen und Todesfälle bei Covid-19-Patienten durch diese Therapie erfolgen, dann wäre das ein sehr gutes, vielversprechendes Ergebnis.“

Der Einsatz des Mittels käme für Patienten mit Risikofaktoren im ambulanten Bereich in der Frühphase der Erkrankung infrage. Das könne zwar eine vielversprechende Therapieoption sein, aber: „Von einem ‚Gamechanger‘ würde ich nicht sprechen und der Wirkstoff wird die Impfungen selbstverständlich auch nicht überflüssig machen“, betonte der Mediziner im Gespräch mit dem Science Media Center (SMC).

Anzeige

Ein großer Vorteil von Mulnupiravir sei aber die orale Verabreichungsform als Tablette. Andere Medikamente, die untersucht oder empfohlen werden, seien nur in intravenöser Form erhältlich - etwa Remdesivir oder monoklonale Antikörper. „Dies erschwert die Behandlung im ambulanten Bereich massiv“, sagt Kluge.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Würde Molnupiravir zugelassen, könnte es Medizin-Expertinnen und Experten zufolge vorerst nur im klinischen Bereich genutzt werden - und nicht als prophylaktisch eingesetzte Tablette, die in der Apotheke erhältlich ist. Ein Grund: Die Studie ist so konzipiert, dass Erkrankte mit milden bis mittelschweren Verlauf von Covid-19 untersucht werden. Das Virostatikum werde maximal bis fünf Tage nach Symptombeginn – also in der Frühphase der Infektion – eingenommen, erklärte Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing.

Sogar erste Fälle mit der Mu-Variante wurden offensichtlich in Südamerika in die Studie eingeschlossen. Clemens Wendtner Infektiologe

Auch in Zeiten der globalen Impfkampagnen habe dieses Virostatikum „durchaus Potenzial“: nicht alle Menschen in der Welt hätten einen schnellen Zugang zum lebensrettenden Impfstoff, nicht zuletzt in der Dritten Welt. Auch Personen mit Impfdurchbrüchen, egal ob aufgrund ihres hohen Alters oder einer zugrundeliegenden Immunsuppression, könnten von einem Einsatz von Molnupiravir profitieren. Die vorläufigen Ergebnisse seien auch relevant, weil der Wirkstoff überwiegend bei Patienten zum Einsatz kam, die mit Virusvarianten infiziert waren - vom Gamma- und insbesondere Delta-Subtyp. „Sogar erste Fälle mit der Mu-Variante wurden offensichtlich in Südamerika in die Studie eingeschlossen“, berichtet der Experte.

Wendtner betont, das solle jedoch nicht als Argument dienen, sich einer Impfung zu entziehen: Trotz Einsatz von Molnupiravir müsse umgekehrt betrachtet werden, dass auch noch einer von 14 Patienten (7,3 Prozent Hospitalisierungsrate) wegen Covid-19 stationär behandelt werden muss. „Der Schutz durch moderne Impfstoffe vor einem schweren Covid-19-Verlauf mit stationärer Einweisung im Bereich von 99 Prozent ist als wesentlich besser anzusetzen.“

Anzeige

Welche Schritte sind als nächstes angekündigt?

Da die Ergebnisse die Erwartungen in positivem Sinne übertrafen, hat das unabhängige Aufsichtsgremium der Studie (Data Safety Monitoring Board) den Pharmaunternehmen zufolge einen frühzeitigen Abbruch der Rekrutierung von neuen Versuchspersonen empfohlen. Merck berichtet, nun so schnell wie möglich eine Notfallzulassung bei der US-amerikanischen Behörde FDA und weitere Zulassungen bei internationalen Behörden anzustreben.

Die Behörden prüfen dann, ob die Daten zu Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit ausreichend sind, um den Einsatz des Mittels zu empfehlen. Der Hersteller kündigte bereits im April nach ersten Daten aus der Phase-IIa-Studie an, Verträge mit indischen Generika-Herstellern zu verhandeln, um im Falle einer Zulassung schnell in die großskalige Herstellung für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen starten zu können.

Merck prüft seit Kurzem außerdem in einer weiteren klinischen Phase-III-Studie, ob Molnupiravir auch die symptomatische Ansteckung mit Covid-19 verhindern kann. Erweist sich der Wirkstoff auch in einem früheren Stadium der Ansteckung als wirksam, sicher und verträglich, könnte er möglicherweise bereits nach der Bestätigung der Infektion prophylaktisch eingesetzt werden. Also beispielsweise, wenn eine Infektion bestätigt ist - und dann alle Mitglieder eines Haushaltes sicherheitshalber die Tablette bekommen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Ob so ein Einsatz funktioniert, müssen die Studiendaten aber erst noch belegen. „Der harte Beweis fehlt noch“, sagte dazu auch Infektiologe Wendtner.