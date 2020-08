Corona: Südkorea führt erneut drastische Beschränkungen ein

Anzeige

Anzeige

Nach einer stetigen Zunahme an Corona-Neuinfektionen gelten in Südkorea ab Sonntag wieder große Einschränkungen im öffentlichen Leben. Die Regierung kündigte am Samstag unter anderem die landesweite Schließung von Kirchen, Bars, Nachtclubs und Stränden und ein Verbot von Großveranstaltungen an. Fußball- und Baseballspiele würden nach wenigen Wochen mit limitierter Zuschauerzahl wieder vor leeren Rängen stattfinden, sagte Gesundheitsminister Park Neung Hoo.

Die südkoreanische Gesundheitsbehörde KCDC hatte zuvor 332 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Es war damit der neunte Tag in Folge mit dreistelligen Zahlen. Landesweit sind bisher mehr als 17.000 Fälle bestätigt.

Fast in jeder größeren Stadt gibt es neue Fälle

Die meisten Neuinfektionen gibt es im dicht bevölkerten Großraum Seoul, aber es wurden auch Fälle aus fast jeder größeren Stadt gemeldet. Die Sorge ist deshalb groß, dass Südkorea nach einem glimpflichen Verlauf der ersten Welle eine zweite bevorsteht. In Seoul wurden bereits vor einigen Tagen neue Beschränkungen eingeführt, die nun auf das ganze Land ausgedehnt werden.

Anzeige

Gesundheitsminister Park betonte aber, dass die einzelnen Kommunen eigenständig entscheiden könnten, ob sie etwa eine Schließung von Geschäften nur empfehlen wollen anstatt anzuordnen, wenn die örtlichen Infektionszahlen niedrig seien.