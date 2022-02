12.429 Dosen – so wenig Corona-Impfungen in Deutschland wie nie seit Start der Kampagne

Anzeige

Hannover. Am Sonntag wurden in Deutschland so wenige Corona-Impfungen verabreicht wie noch nie seit dem Start der Impfkampagne 2020. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden demnach 12.429 Impfdosen bundesweit injiziert (Stand 10.07 Uhr). Zuvor war am 27. Dezember 2020 mit 18.036 Impfungen die niedrigste Zahl gemeldet worden.

Mehr als die Hälfte der am Sonntag verabreichten Dosen waren Auffrischimpfungen. Etwa ein Drittel waren Zweitimpfungen und nur etwa 1000 erste Spritzen wurden registriert. Die bislang meisten Impfungen an einem Tag wurden mit mehr als 1,6 Millionen Dosen am 15. Dezember vergangenen Jahres gemeldet. Seit Mitte Januar sinken die Zahlen stetig.

Etwa 75 Prozent sind grundimmunisiert

Laut dem Impfdashboard haben 76,3 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten. Knapp 63 Millionen Menschen hierzulande (75,4 Prozent) sind grundimmunisiert und jeder Zweite (56,9 Prozent) hat bereits den Booster bekommen. Demnach ist rund jeder Vierte (23,7 Prozent) weiterhin ungeimpft. Für 4,8 Prozent ist allerdings bisher kein Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger sind.

Das RKI weist seit Längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Das RKI geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu 5 Prozentpunkte höher liegt als auf dem Dashboard angegeben.

Regierung setzt auf Novavax

Am Wochenende haben die ersten Bundesländer mit den Impfungen des Mittels Nuvaxovid begonnen. Weitere ziehen am Montag nach, darunter Rheinland-Pfalz, Thüringen und Berlin. Die Bundesregierung hofft, dass der Impfstoff des US-Herstellers Novavax der Impfkampagne in Deutschland neuen Schwung verleiht. Die erste Lieferung sollte laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach 1,4 Millionen Dosen umfassen.