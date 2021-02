Corona-Selbsttests: RKI rät zur Vorsicht

Anzeige

Hannover. Laientests sind in Deutschland noch nicht zugelassen. Dafür ist eine Sondergenehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte nötig oder die Erteilung eines CE-Kennzeichens durch zugelassene Prüfinstitute wie den TÜV. Doch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zugesichert, dass es rasch Zulassungen geben soll.

Im Gegensatz zu den Schnelltests, mit denen sich ab Anfang März alle Bürger in Testzentren oder Apotheken von geschultem Personal testen lassen können sollen, soll der Laientest komplett zu Hause durchgeführt werden: von der Probennahme über die Testung bis zur Bewertung.

Ein negatives Testergebnis schließt eine Sars-CoV-2-Infektion nicht aus! Auszug Pressemitteilung des Robert-Koch-Instituts

Dabei gibt es jedoch einiges zu beachten. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben Antigentests (also sowohl die Laien- als auch die Schnelltests) einen entscheidenden Vorteil – aber auch einen Nachteil. Sie weisen „eine geringere Sensitivität und Spezifität als PCR-Tests auf, was zu einer höheren Anzahl falsch negativer bzw. falsch positiver Testergebnisse führen kann“, so das RKI. Daher seien die Durchführung und Interpretation der Ergebnisse entscheidend im Kampf gegen die Pandemie.

Das RKI hat für den Umgang mit den Selbsttests im Epidemiologischen Bulletin 8/2021 wichtige Hinweise formuliert. Zunächst zur Frage, wann Antigentests eingesetzt werden sollten:

Antigentests können eine Infektion am ehesten erkennen, wenn sie kurz vor dem Auftreten von Symptomen beziehungsweise in der frühen symptomatischen Phase einer Infektion durchgeführt werden.

Die Sensitivität ist deutlich geringer, wenn die Tests ungezielt ohne Vorliegen von Symptomen und nur „sporadisch“ eingesetzt werden.

Negative Testergebnisse nicht mit Sicherheit gleichstellen

Es sei wichtig, dass die Bürger den Sinn und Zweck des Testens richtig verstehen, so das RKI. So diene er „nicht zum ‚Freitesten‘ mit Verzicht auf Schutzmaßnahmen, nicht zur ‚Selbstdiagnose‘, sondern zur Früherkennung sonst nicht erkannter Infektionen“. Ein negatives Testergebnisse könne die Anwender in falscher Sicherheit wiegen. „Ein negatives Testergebnis schließt eine Sars-CoV-2-Infektion nicht aus!“, lautet daher ein wichtiger Appell des RKI.

Auch bei korrekter Testdurchführung sei es lediglich weniger wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Testung für andere ansteckend zu sein. Zudem sei die Aussagekraft eines solchen Testergebnisses zeitlich begrenzt. „Es ist also durchaus möglich, dass eine infizierte Person, die ein negatives Antigentestergebnis erhält, bereits am darauffolgenden Tag (bei gestiegener Viruslast im Nasen-Rachen-Raum) ein positives Ergebnis bekommt.“

Video Corona-Schnelltests für zu Hause – Wie geht das? 0:57 min Ab März bekommen alle Bürger in Deutschland ein Anrecht auf kostenlose Schnelltests. © RND/Marc Mensing

Ein negatives Testergebnis sollte daher nicht als „Ich bin nicht infiziert und kann daher auf Schutzmaßnahmen verzichten“ verstanden werden. Es sei in jedem Falle erforderlich, trotz eines negativen Antigentestergebnisses weiterhin die AHA+L-Regeln einzuhalten. Treten auch trotz eines negativen Ergebnisses Corona-Symptome auf, sei es erforderlich, einen Arzt aufzusuchen, informiert das RKI.

Positive Ergebnisse müssen gemeldet werden

Ein positives Ergebnis jedoch stelle zunächst einen Verdacht auf eine Corona-Infektion dar. Eine Diagnose dagegen erteile ein daran anschließender PCR-Test und die ärztliche Beurteilung. Ganz wichtig ist aber, dass das positive Antigentestergebnis nicht ignoriert werden darf: „Gemäß den Verordnungen einiger Bundesländer löst ein positives Antigentestergebnis bereits die Verpflichtung zur häuslichen Absonderung aus.“ Bei einem positiven Ergebnis ist es also erforderlich, dass man sich in Selbstisolation begibt und Kontakte konsequent reduziert und sich mit dem Hausarzt oder einem geeigneten Testzentrum in Verbindung setzt, um eine PCR-Testung zu vereinbaren und als Corona-Infizierter gelistet zu werden.

Hilfestellung durch Apps

Das RKI sei sich im Klaren darüber, dass an Verständnis und Eigenverantwortlichkeit der Anwender „sehr hohe Anforderungen“ gestellt werden. So könne zum Beispiel das sichere Ablesen schwacher Testreaktionen für medizinische Laien schwierig sein. Hier könnte gegebenenfalls eine fotografische Dokumentation der Testreaktion mit anschließender professioneller Bewertung hilfreich sein, raten die Experten.

Welcher Test ist qualitativ hochwertig?

Laut RKI könne es passieren, „dass sich Testanwendende aufgrund des auf sie einströmenden massiven Angebots und der damit einhergehenden Werbung nur schwer orientieren und somit qualitativ hochwertige Tests nur schwer ausfindig machen können“. Ein Gespräch mit Apothekern kann vor dem Kauf eines Tests erste Fragen klären.