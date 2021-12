Scholz-Versprechen umgesetzt: 30 Millionen neue Impfungen bis Weihnachten

Anzeige

Impfen an Heiligabend, Impfen am ersten Feiertag: Allein an diesen beiden Tagen ließen sich 103.000 Menschen – etwa in Sonderaktionen in Kirchen – gegen das Coronavirus impfen, berichtet „Bild“.

So ließ sich das erstmals am 18. November gegebene politische Versprechen, bis Weihnachten 30 Millionen weitere Menschen gegen Sars-CoV-2 zu impfen, einlösen.

24,2 Millionen Impflinge hätten sich in dieser Zeit ihren Booster-Termin geholt – 2,8 Millionen Menschen erhielten in dem Zeitraum ihre Erstimpfung. So sei das Ziel, das Scholz vorsichtshalber bis Ende des Jahres verlängert hatte, ankündigungsgemäß Weihnachten erreicht worden, so „Bild“.

Die ambitionierte Aussage, bis 7. Januar 80 Prozent aller Bundesbürger mindestens einmal gegen Corona geimpft zu haben, wurde allerdings kurz vor Weihnachten kassiert. Neues Ziel Ende Januar.

Bis dahin hat der neue Kanzler allerdings auch schon die nächsten 30 Millionen Impfgaben versprochen.