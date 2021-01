Corona: Schnelltests auch für Laien zugänglich? Das gibt es schon

Anzeige

Um sich auf das Coronavirus testen zu lassen, müssen die Menschen zurzeit bei einem Testzentrum oder beim Hausarzt Schlange stehen. Bisher war die Abgabe von Corona-Tests nämlich nur an geschultes Personal möglich. Das soll sich einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums zufolge nun ändern. Die Pharmazeutische Zeitung hatte darüber berichtet.

Schnelltests müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um von Laien verwendet werden zu können

Um mehr Testungen durchführen zu können, sollen bald auch Laien Zugang zu den sogenannten Schnelltests erhalten. Die Marktentwicklung hätte sich verändert, denn momentan werden solche Antigentests nur in Großpackungen von den Herstellern zur Verfügung gestellt – für Privatpersonen beispielsweise unbrauchbar.

Außerdem unterliegen solche Selbsttests dem Medizinproduktegesetz. Dadurch müssen viele Voraussetzungen erfüllt werden, damit sie von Laien durchführbar sind, darunter die Gebrauchsweise und eine zuverlässige Ergebnisdarstellung.

Selbsttestung ermöglicht breitere und schnellere Testungen

Durch die Abgabe von Schnelltests an Laien möchte das Bundesgesundheitsministerium auch einen Beitrag zum Infektionsschutz leisten. Durch die Selbsttestung könne eine breitere und schnellere Testung erfolgen.

Weitere Möglichkeiten für einen Corona-Test

Doch die Nutzung der bisher für Laien unzugänglichen Schnelltests ist nicht die einzige Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Inzwischen gibt es von zahlreichen Anbietern auch PCR-Abstrich-Kits. Der Abstrich kann dann bequem zu Hause erfolgen und wird per Post ins Labor geschickt. Das Ergebnis gibt es in der Regel am nächsten Tag per PDF.

Um Arztpraxen, Testzentren und Apotheken zu entlasten, fährt in Hamburg bereits ein Roboter durch einige Stadtteile. Die Lieferroboter sind im Auftrag des Asklepios-Großlabors „Medilys“ im Einsatz und bringen die PCR-Tests kontaktlos bis zur Haustür und nach erfolgter Testung wieder zurück ins Labor. Innerhalb von 24 Stunden können die Getesteten mit ihrem Ergebnis rechnen.