Zu kalt, zu warm, zu viel Dreck: So kann es zu falschen Schnelltest-Ergebnissen kommen

Schönkirchen. Falsch-positive Antigen-Schnelltests haben am Montag in einer Kita in Schönkirchen (Schleswig-Holstein) für Aufregung gesorgt. Die 15 Mitarbeiter der Einrichtung hatten sich vorsorglich auf das Coronavirus testen lassen, bei neun fiel der Test positiv aus, berichteten die „Kieler Nachrichten“.

Als sie anschließend einen PCR-Test machten, zeigte sich jedoch, dass die Testergebnisse fehlerhaft waren. Die positiv getesteten Mitarbeiter hatten sich doch nicht mit dem Virus infiziert.

Antigen-Schnelltests müssen in Deutschland Mindestkriterien erfüllen

Wie bei allen Corona-Tests besteht auch bei den Antigen-Schnelltests das Risiko, dass sie falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse liefern. Die Qualität der Tests ist abhängig von der Spezifität und Sensitivität, die beschreiben, wie zuverlässig der Test infizierte und nicht infizierte Personen erkennt. Aber auch der Anteil der Infizierten unter den getesteten Personen hat nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) Einfluss auf die Aussagekraft.

Das Paul-Ehrlich-Institut hat Mindestkriterien für Antigen-Schnelltests festgelegt. Demnach müssen sie eine Spezifität von mehr als 97 Prozent aufweisen – das heißt, 97 von 100 Nicht-Infizierten müssen als solche erkannt werden. Und die Sensitivität muss mehr als 80 Prozent betragen. Also bei 80 von 100 Infizierten muss der Test auch wirklich ein positives Ergebnis anzeigen. Verglichen mit den PCR-Tests sind Schnelltests dennoch weniger zuverlässig, weshalb auf einen positiven Schnelltest-Befund immer ein PCR-Test folgen sollte.

Lagerung der Schnelltests kann Ergebnisse beeinflussen

Doch warum kann es bei Antigen-Schnelltests zu falsch-positiven oder falsch-negativen Ergebnissen kommen? Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Denn es können mehrere Faktoren eine Rolle spielen.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hatte in einem Brief an Labormitarbeiter und Dienstleister im Gesundheitswesen appelliert, bei der Durchführung der Tests und beim Ablesen der Ergebnisse unbedingt die Gebrauchsanweisung der Hersteller zu beachten. Darin finden sich unter anderem wichtige Hinweise zur Lagerung der Schnelltests.

So dürfen sie nur bei Temperaturen zwischen 15 und 30 Grad aufbewahrt – und keinesfalls im Kühlschrank untergebracht werden.

Auch der Zeitpunkt zum Ablesen der Testergebnisse ist entscheidend: „Das Ablesen des Tests vor oder nach der angegebenen Zeit kann zu falsch positiven oder falsch negativen Ergebnissen führen“, schrieb die FDA.

Kreuzkontaminationen vermeiden

Zu falschen Ergebnissen kann es ferner kommen, wenn der Arbeitsbereich unzureichend gereinigt oder Schutzausrüstung wie Handschuhe unsachgemäß verwendet wird. Dies würde das Risiko einer sogenannten Kreuzkontamination erhöhen, so die Behörde.

Weshalb nun die Antigen-Schnelltests in Schönkirchen falsch-positive Ergebnisse lieferten, blieb unklar. Kita-Leiterin Antje Plöger hatte vom zuständigen Gesundheitsamt erfahren, dass die Tests beispielsweise anfällig für Kälte sein könnten.