Corona-Schnelltests im Test: Jedes fünfte Produkt fällt durch

Anzeige

Anzeige

Etwa jeder fünfte Schnelltest fällt im Test durch. Das zeigt eine Untersuchung des PEI zusammen mit verschiedenen weiteren Forschungseinrichtungen wie dem Robert Koch-Institut (RKI). 122 Sars-CoV-2-Antigenschnelltests wurden dabei auf ihre sogenannte Sensitivität getestet. Davon entsprachen 96 der Tests den geforderten Kriterien. 26 Schnelltests fielen hingegen durch.

Die Sensitivität, also Empfindlichkeit, galt als wichtige Voraussetzung für die Zuverlässigkeit der Schnelltests. Sie gibt an, inwiefern der Test das Coronavirus zuverlässig nachzuweisen kann. Um zu bestehen, mussten diese den geforderten Mindestwert von 75 Prozent erreichen, also die prozentuale Wahrscheinlichkeit, mit der ein Corona-Infizierter auch tatsächlich als infiziert erkannt wird. Einige der Produkte schnitten dabei sogar mit sehr gut ab und erreichten einen Wert von 100 Prozent. Darunter sind diese Schnelltests:

„Green Spring SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)“ von Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd.

„Toda Coronadiag Ag“ von Toda Pharma

„COVID-19 Antigen Speicheltest (Immunochromatographie)“ von ulti med Products (Deutschland) GmbH

„SARS-CoV-2 Ag Diagnostic Test Kit (Colloidal Gold)“ von Shenzhen Watmind Medical Co.,Ltd.

„QuickProfile Covid-19 Antigen Test Card“ von LumiQuick Diagnostics, Inc.

„ScheBo SARS-CoV-2 Quick Antigen“ von ScheBo Biotech AG

Anzeige

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Antigenschnelltest: Entscheidend ist die Viruslast

Dabei spielte der Ct-Wert eine wichtige Rolle. Dieser gibt an, wie infektiös eine Person ist. Je niedriger dieser Wert, desto höher ist die Viruslast in einer Probe. Alle oben genannten Tests zeigten eine hochinfektiöse Person, also einen Ct-Wert von unter 25, mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit an. Selbst bei einem Ct-Wert von 25 bis 30, also weniger infektiösen Personen, schlugen die Test zu 75 Prozent richtig an. Das bedeutet auch: Je geringer die Viruslast, desto niedriger ist gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass ein Test das Virus nachweisen kann.

Doch selbst bei hoher Viruslast haben 26 der Schnelltests versagt. Darunter sind:

Anzeige

„Acro COVID-19 Antigen Rapid Test“ von Acro Biotech Inc

„Biocredit COVID-19 Ag“ von Rapigen

„Lionex COVID-19 Ag Rapid Test“ von Lionex GmbH

„Covid-19 Antigen Test Cassette“ von Xiamen Zhongsheng Langjie Biotechnology Co., Ltd

Eine Übersicht aller Antigen-Schnelltests, die den Test bestanden haben, finden Sie hier.

Anzeige

Pflicht zur unabhängigen Zertifizierung der Schnelltests erst ab Mai 2022

Bei entsprechender Güte seien Antigenschnelltests gut für eine zeitnahe Identifizierung akut infizierter und potenziell infektiöser Personen geeignet, heißt es vom PEI in einer Pressemitteilung. Die Tests basieren auf der sogenannten Lateral-Flow-Immunchromatografie mit Antikörpern gegen Sars-CoV-2-Proteine (Antigene). Diese sollen durch Proben der Atemwege nachgewiesen werden. Entscheidend dabei, ob eine vorliegende Infektion auch tatsächlich durch den Test erkannt werden kann, ist auch die richtige Entnahme der Probe. Daher sollten die Anweisungen zur Testdurchführung immer genau befolgt werden.

Bislang können Hersteller ihre Covid-19-Tests als „IVD niedrigen Risikos“, gemäß der aktuellen EU-Richtlinie für In-vitro-Diagnostika (IVD), noch selbst zertifizieren, wie das PEI weiter in der Pressemitteilung erklärt. Ab Mai 2022 müssen diese dann in einer Untersuchung eines EU-Referenzlabors und durch eine unabhängige Überprüfung der Daten zertifiziert werden.