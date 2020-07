Corona-Rekord in Indien: 28.700 Neuinfektionen in 24 Stunden, bisher 870.000 Menschen infiziert

Frau mit Unterleibsschmerzen erfährt beim Arzt, dass sie ein Mann ist – und Hodenkrebs hat

Mit Unterleibsbeschwerden kam eine 30-jährige verheiratete Frau in Kalkutta in eine Klinik. Dort ergaben Untersuchungen, dass sie an Hodenkrebs litt. Die Patientin hatte Androgenresistenz – das hormonell bedingte Äußere einer Frau bei einem männlichen Chromosomensatz. Körperlich geht es ihr wieder gut, seelisch muss sie ihre “wahre Identität” erst verkraften.