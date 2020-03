Corona-Quarantäne in Italien: Von Abriegelung keine Rede

Anzeige

Neben den 133 Personen, die in Italien am Sonntag am Coronavirus gestorben sind, gab es am gleichen Tag auch acht Tote bei gewalttätigen Gefangenenrevolten. Sechs Gefängnisinsassen kamen in Modena ums Leben, je ein Toter wurde in einer Strafanstalt in Verona und in Alessandria gemeldet. In mehreren Anstalten wurden Wärter als Geiseln genommen und Matratzen in Brand gesetzt.

Zu Aufständen kam es auch in den Haftanstalten in Reggio Emilia, Ferrara, Alessandria, Pavia, Frosinone und Neapel. Die Gefangenen protestierten gegen die Maßnahmen, die von der Regierung zur Eindämmung der Corona-Epidemie auch in den Gefängnissen eingeführt worden sind, namentlich gegen die einstweilige Aussetzung jeglicher Besuche durch Angehörige.

Gefängnisinsassen entfalten auf einem Dach ein Transparent mit der Aufschrift «Indulto» (Verzeihung). Die Insassen des San-Vittore-Gefängnis rebellieren auf Grund der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. © Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

Restriktionen werden als “übertrieben und inopportun” kritisiert

Weitere Kritik an den Maßnahmen wurde zwar zivilisierter vorgetragen, war aber nicht minder scharf. Der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia von der Lega, bezeichnete die Restriktionen als “übertrieben und inopportun”. Zaia begründete seine Kritik damit, dass die Epidemie in Venetien unter Kontrolle sei: Im seit zwei Wochen vollständig abgeriegelten Infektionsherd Vo’ in der Provinz Padua sei die Infektionsrate dank der Quarantäne von 3 auf 0,05 Prozent gesunken.

In den anderen beiden Provinzen, die am Sonntag neu abgeriegelt wurden, beschränke sich die Epidemie “praktisch ausschließlich” auf das Krankenhaus-Personal und auf Patienten. In Venedig, das wegen der Epidemie praktisch zur touristenfreien Zone wurde, sei außerhalb der Spitäler nur gerade ein einziger Fall registriert worden, betont Zaia.

Straßen bleiben geöffnet

Während aus den Regionalverwaltungen Vorbehalte kamen, herrschte in der Bevölkerung der neuen “Sicherheitszonen” am Montag noch Verwirrung und eine gewisse Anarchie. Fest steht auf jeden Fall, dass von einer “Abriegelung” keine Rede sein kann: Um aus einer “Sicherheitszone” ausreisen oder in sie einreisen zu können, reicht eine sogenannte “Auto-Certificazione”, also eine selbst ausgefüllte Bestätigung, dass man aus Arbeits- oder Gesundheitsgründen unterwegs sei. Die Autobahnen in und durch die Gebiete mit Ein- und Ausreiseverbot sowie auch alle übrigen Strassen blieben geöffnet. Man musste lediglich mit Straßenkontrollen rechnen, bei denen die Beamten das Vorliegen einer Bestätigung kontrollierten.

Entsprechende Kontrollen gab es auch an den Bahnhöfen; die Züge verkehrten aber weiterhin fahrplanmäßig wie immer, auch überregional. Wer keine Bestätigung bei sich hat oder diese nicht wahrheitsgemäß ausfüllt, muss mit einer Haftstrafe von drei Monaten oder mit einer Buße von maximal 206 Euro rechnen. Im Moment wirkt die Sanktionsdrohung aber sehr theoretisch.

Junge Italiener treffen sich weiter in großen Gruppen

Ein weiteres Problem sprachen gestern vorwiegend Virologen und Epidemiologen an: Die jugendlichen Norditaliener lassen sich von der Schließung der Diskotheken und Pubs die Freude am Ausgehen nicht verderben und treffen sich weiterhin in großen Gruppen auf öffentlichen Plätzen oder privat. Für sie ist die Gefahr einer ernsthaften Erkrankung statistisch gesehen sehr klein - und dass sie mit ihrer Unbekümmertheit das Coronavirus verbreiten und damit die älteren und verwundbareren Bevölkerungsschichten gefährden, sei den jungen Menschen wohl zu wenig bewusst, meinen die Experten. Künstler wie der Italo-Rapper Jovanotti haben in den sozialen Medien deshalb einen Aufruf mit dem Hashtag #iorestoacasa gestartet: #ichbleibezuhause.