Wann gilt man nach überstandener Corona-Infektion als genesen?

Berlin. Vor gut zwei Wochen hat der Bund angesichts der Infektionslage eine bundesweite Corona-Notbremse beschlossen. Nun mehren sich schon die Rufe nach Lockerungen – zumindest für Geimpfte oder von einer Covid-19-Erkrankung genesene Menschen. Sie könnten schon bald mit negativ getesteten Menschen gleichgestellt werden, beispielsweise beim Friseur oder im Restaurant. Vielen Genesenen ist jedoch noch unklar, wie sie dort nachweisen können, dass sie eine Infektion bereits überstanden haben.

Wann gilt man nach einer Corona-Infektion wieder als genesen?

Wer sich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert hat, muss sich in Quarantäne begeben. Nach Definition des Robert-Koch-Instituts (RKI) müssen dann einige Kriterien erfüllt sein, um aus dieser Isolierung entlassen werden zu können. Corona-Infizierte gelten demnach erst dann als genesen, wenn...

... mindestens 14 Tage nach Beginn der Symptome oder Erstnachweis des Erregers verstrichen sind.

... sie bei einem schweren oder leichten Covid-19-Krankheitsverlauf 48 Stunden lang keine Symptome wie Husten oder Fieber gehabt haben.

... sie bei einem schweren Covid-19-Krankheitsverlauf zwei negative PCR-Ergebnisse nachweisen können.

... sie bei einem leichten oder asymptomatischen Covid-19-Krankheitsverlauf einen negativen Antigentest nachweisen können.

Erst wenn alle diese Kriterien erfüllt sind, können nach RKI-Definition Isolierungsmaßnahmen zu Hause aufgehoben oder Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden. In einzelnen Fällen können diese Kriterien aber auch abweichen, informiert das RKI, jedoch nur in enger Absprache mit Klinik, Labor und Gesundheitsamt.

Wie weißt man eine Genesung nach?

Von Covid-19 Genesene sollen beispielsweise beim Friseurbesuch nach den Plänen der Bundesregierung einen Nachweis über die durchgestandene Corona-Infektion mitbringen müssen. Details sind allerdings noch in der Abstimmung. In Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Bayern, die bereits Lockerungen für Genesene beschlossen haben, sind Einzelheiten hingegen schon geregelt. Als Bescheinigung kann demnach etwa ein positives PCR-Testergebnis vorgelegt werden. Der Test muss hierbei mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegen. Genesene, deren Infektion länger als sechs Monate zurückliegt, müssen den Nachweis der mindestens 14 Tage zurückliegenden Verabreichung einer ersten Impfdosis in Verbindung mit einem positiven PCR-Testergebnis vorlegen. Ein Schnelltest oder ein Antikörpertest reichen nicht als Nachweis.

Kann ich mich mehrmals mit dem Coronavirus anstecken?

In der Corona-Pandemie ist es in vereinzelten Fällen zu einer wiederholten Infektion gekommen. Die Gefahr, sich erneut mit dem Virus anzustecken, wird jedoch als gering eingeschätzt. Eine Studie aus Dänemark zeigte, dass nur 0,65 Prozent der Covid-19-Patienten während Dänemarks erster und zweiter Infektionswelle zweimal bei einem PCR-Test positiv getestet wurden, heißt es in der im März im Fachjournal „The Lancet“ veröffentlichten Studie. Forscher einer Studie aus Katar errechneten im Dezember 2020 ein Risiko von 0,02 Prozent. Im Vereinigten Königreich lag der Anteil von an Reinfektionen einer Studie zufolge bei den untersuchten Covid-19-Patienten schätzungsweise zwischen 0,03 und 0,67 Prozent. Allerdings basieren diese Daten auf Infektionen mit dem ursprünglichen Coronavirus – zu den Virusvarianten liegen noch nicht genügend Daten vor.

Wir haben diesen Text am 5.5.2021 umfassend aktualisiert.