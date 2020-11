Vier Berliner Kliniken melden: Intensivstationen voll

Anzeige

Intensivstationen komplett belegt: Das haben vier Berliner Kliniken dem DIVI-Register gemeldet. Dabei handele es sich um das Helios-Klinikum Emil-von-Behring in Zehlendorf, das evangelische Martin-Luther-Krankenhaus in Schmargendorf, das Humboldt-Krankenhaus in Borsigwalde sowie das Schöneberger Auguste-Viktoria-Klinikum, berichtet die „Berliner Morgenpost“.

Das Humboldt-Krankenhaus und das Auguste-Viktoria-Klinikum gehören beide dem landeseigenen Vivantes-Konzern. Deren Intensivbetten-Belegung mit Covid-19-Patienten sei dermaßen hoch, dass es keine Kapazitäten für Verlegungen aus anderen Kliniken mehr gäbe, so Vivantes-Sprecherin Kristina Tschenett. Auch die weiteren Intensivbereiche ohne Corona-Patienten seien komplett belegt. „Insgesamt stehen in Berlin und an den anderen Vivantes-Krankenhäusern aber noch Intensivkapazitäten zur Verfügung“, so Tschenett weiter.

Aktuell sind in der Hauptstadt 23,5 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Damit steht die Berlin-eigene Corona-Ampel für das Krankenhauswesen noch auf Gelb – erst ab 25 Prozent zeigt sie Rot an.