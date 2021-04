Corona-Pandemie: In der Türkei explodiert die Zahl der Infektionen

Anzeige

Das Coronavirus wütet in der Türkei schlimmer als je zuvor seit Beginn der Pandemie. Das Gesundheitsministerium in Ankara meldet seit einer Woche von Tag zu Tag neue Hiobsbotschaften. Am 27. März wurden erstmals in diesem Jahr über 30.000 Neuinfektionen festgestellt. Dieser Negativrekord ist aber längst übertroffen. Am 2. April wurden erstmals mehr als 40.000 Fälle registriert, am vergangenen Samstag waren es bereits knapp 45.000. Am Sonntag wurden rund 42.000 neue Fälle gemeldet. Das war weltweit nach Indien und Frankreich die dritthöchste Zahl. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte mit 330,7 den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie.

Kritiker machen Regierung für Anstieg der Neuinfektionen verantwortlich

Türkische Ärzte schlagen Alarm. Die vom Gesundheitsministerium genannten Infektionszahlen sind möglicherweise nur die Spitze des Eisberges. Der türkische Ärztebund TTB hält die offiziellen Zahlen für zu niedrig. Viele Kritiker machen die Regierung für den Anstieg der Neuinfektionen verantwortlich. Im Januar hatten es die Behörden geschafft, die Entwicklung durch strikte Kontaktbeschränkungen unter Kontrolle zu bringen. Im März ordnete dann Staatschef Recep Tayyip Erdogan eine Lockerung an – vor allem, um die angeschlagene Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Gastronomie durfte wieder öffnen, Ausgangssperren wurden aufgehoben. Auch Erdogan persönlich kam in die Kritik, weil er im ganzen Land regionale Parteitage seiner regierenden AKP mit Tausenden Menschen veranstaltete. Die Quittung: Seit der Lockerung Anfang März haben sich die Infektionszahlen binnen weniger Wochen mehr als vervierfacht.

Hoffnung auf Öffnung des Tourismus gedämpft

Jetzt versucht die Regierung zu bremsen. 58 der 81 Provinzen wurden zu Hochrisikogebieten erklärt. Dort gelten wieder Ausgangssperren an den Wochenenden. Mitte April, wenn der Fastenmonat Ramadan mit seinen Massenritualen beginnt, sollen sie auf das ganze Land ausgeweitet werden. Aber die Verschärfung komme zu spät und gehe nicht weit genug, sagen Kritiker.

Mit dem explosionsartigen Anstieg der Infektionen rückt die Öffnung des Landes für den Tourismus in weite Ferne. Das Auswärtige Amt warnt vor Urlaubsreisen in die Türkei. Noch im März erklärte der Sprecher der staatlichen türkischen Tourismusagentur TGA, Erkan Yalci, man erwarte eine „Erholung in kürzester Zeit“. Das Ziel für 2021 seien 31 Millionen Touristen, gegenüber 12,6 Millionen im Krisenjahr 2020. Das Tourismuspersonal soll jetzt rasch geimpft werden. Außerdem soll es Sicherheitszertifikate für Hotels geben. Damit warb die Branche schon vergangenes Jahr. Dennoch war die Türkei 2020 nach einer Statistik des Robert-Koch-Instituts, das Ansteckungen bei Reiserückkehrern auswertete, das zweitriskanteste Urlaubsland. Nur im Kosovo infizierten sich noch mehr Besucher aus Deutschland mit Covid-19.