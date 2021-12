Mit Omikron oder Delta angesteckt? Wie (oft) Labore das herausfinden

Anzeige

In den kommenden Wochen werden sich mehr Menschen mit der Omikron-Variante infizieren. Nebenher läuft aber auch noch die Delta-Welle. Wie findet man heraus, mit welcher Variante man sich angesteckt hat? Dafür muss die Probe des positiven PCR-Tests genauer untersucht werden. In Deutschland wird das aber nicht in jedem Fall gemacht. Denn: Diese spezielle Analyse, die Fachleute Sequenzierung nennen, ist zeitaufwändig, und kostet auch Geld.

Die nationale Surveillance-Verordnung des Landes sieht vor, dass bei hoher Inzidenz mit mehr als 70.000 Neuinfektionen pro Tag bis zu fünf Prozent der positiv getesteten Proben sequenziert werden. Ansonsten müssen es zehn Prozent sein. „Das ist ein guter Kompromiss, um einen groben Überblick zu bekommen, welche Varianten bereits im Land zirkulieren“, sagt der Virologe Jörg Timm vom Universitätsklinikum Düsseldorf. „Aber klar: Je mehr Sequenzierungen wir haben, umso besser wird auch die Beurteilung der Lage.“ Würde man das aufstocken wollen, bräuchte es seiner Einschätzung nach aber mehr Personal und Geld. Eine Sequenzanalyse koste rund 200 Euro.

Omikron oder Delta? Labore wählen nach Kriterien aus

Ausgewählt werden die Proben nach derzeitiger Verordnung nicht auf Wunsch der infizierten Person, sondern nach zwei Kriterien:

Die Proben werden zufällig ausgewählt.

Es gibt einen epidemiologischen oder labordiagnostischen Verdacht, dass es sich um Omikron handelt.

Der Verdacht kann sich auf verschiedene Hinweise stützen: Etwa, wenn der PCR-Befund auffällig ist, was Fachleute beurteilen können. Die wichtigsten Indikatoren auf das Vorliegen eines Verdachts auf eine besorgniserregende Variante sind spezifische Aminosäure-Austausche im S-Protein. Das kann ein spezieller PCR-Test nachweisen.

Indikator kann auch eine besondere Krankheitsschwere sein oder ein Impfdurchbruch. Das Gesundheitsamt kann auch Sequenzierungen anordnen, wenn man an einem größeren Ausbruch beteiligt war, in dem schon Omikron-Fälle nachgewiesen wurden. Oder wenn man in Gebiete gereist ist, wo besorgniserregende Varianten zirkulieren.

Die Probe wird dann in ein Speziallabor geschickt, in dem die Bausteine der Erbsubstanz im Genom des Virus entschlüsselt werden. „Das ist eine hochspezifische und zeitaufwendige Untersuchung, die einige Tage dauert“, erklärt Virologe Timm. Anders als zu Beginn der Pandemie seien viele Labore in Deutschland zu der speziellen Analyse inzwischen in der Lage.

Ob die Sequenzierung bei steigenden Omikron-Fällen notwendig bleibt, ist aber offen. Die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission schlägt eine andere Nachweismethode für die Omikron-Variante vor. Es gebe eine neue Methode, mit der Labore anhand von Routine-PCR-Tests Omikron nachweisen und identifizieren könnten. Und das „ohne dass eine teure und zeitaufwändige Sequenzierung erforderlich ist“, wie es in einer Mitteilung heißt. Das „modifizierte Nachweisreagenz“ könne von den üblichen Anbietern von PCR-Tests bestellt werden und sei schnell einsatzbereit. „Jedes Labor, das heute PCR-Tests durchführt, wird sich schnell umstellen können“, betont die Forschungsstelle.

Reichen die Laborkapazitäten für die Omikron-Welle?

Aber kommen die Labore im Moment überhaupt mit dem Prüfen und Auswählen von Verdachtsfällen hinterher, mittels PCR? Im Moment ist das laut Mitteilung der akkreditierten Labore in der Medizin (21. Dezember) nicht mehr überall leistbar. Die aktuelle Auslastung liege im bundesweiten Durchschnitt zwar bei 68 Prozent (Vorwoche: 76 Prozent), in Bundesländern mit hohem Infektionsgeschehen bleibe sie jedoch weiterhin „über der Belastungsgrenze“. Heißt also auch: Sollten die Infektionszahlen im Januar stark steigen, wie es Fachleute befürchten, könnten das auch die Labore zu spüren bekommen.

Im Moment ist die Omikron-Welle aber noch nicht zu sehen. Mit rund 2,15 Millionen Sars-CoV-2-PCR-Tests an Kapazität für die laufende Woche könne der medizinische Bedarf zur Diagnostik bei erkrankten Personen, Kontaktpersonen sowie zum Schutz der besonders vulnerablen Gruppen gut gedeckt werden. „Wir haben jedoch gesehen, wie schnell unsere Labore auch wieder an die Belastungsgrenze und darüber hinaus und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter zusätzlichen Druck geraten können“, wird ALM-Vorstand Evangelos Kotsopoulos zitiert.

Positiver Schnelltest an Weihnachten und Silvester – was tun?

Die fachärztlichen Labore halten auch über Weihnachten die Versorgung aufrecht und stellen ausreichend PCR-Testkapazitäten zur Verfügung. Wer also über die Feiertage einen positiven Schnelltest hat, sollte den Verdacht diagnostisch abklären lassen – mit einem PCR-Test. In der Regel hat die hausärztliche Praxis über die Feiertage zwar geschlossen. Aber auch der ärztliche Bereitschaftsdienst kann kontaktiert werden – unter der Telefonnummer 116 117. Dort wird dazu beraten, wo man sich am eigenen Wohnort trotz Feiertagen und Ferienzeit per PCR auf das Coronavirus testen lassen kann.

Man kann auch selbst im Internet schauen, ob das Testzentrum um die Ecke oder Apotheken an Weihnachten geöffnet sind. In Notfällen wie akuter Atemnot sollte direkt die Notfallnummer 112 angerufen werden. Aber nur dann, und nicht um einen PCR-Test zu machen.