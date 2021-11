Corona-Neuinfektionen in den Niederlanden auf einem Rekordhoch

Anzeige

Den Haag. Die Niederlande haben einen Rekordwert an täglichen Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Das niederländische Institut für öffentliche Gesundheit berichtete am Donnerstag von 16.364 positiven Tests auf das Virus innerhalb von 24 Stunden - 3688 mehr als am Vortag. Es war der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. In den Niederlanden sind mehr als 84 Prozent der erwachsenen Bevölkerung gegen das Virus geimpft. Zuvor hatte auch Deutschland mit 50.196 Fällen einen Höchststand an Corona-Neuinfektionen verzeichnet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte.

Krankenhäuser in der am schwersten getroffenen niederländischen Provinz Limburg hatten in dieser Woche in einem Schreiben an das Gesundheitsministerium Alarm geschlagen, vor einer drohenden Blockade des Gesundheitswesens gewarnt und prognostiziert, dass sich der drohende Notstand auf andere Regionen des Landes ausweiten werde.

Maske seit dem Wochenende wieder Pflicht

Die geschäftsführende niederländische Regierung hatte am Wochenende das Maskentragen in Geschäften und an anderen öffentlichen Orten wieder obligatorisch gemacht. Am Freitagabend soll Ministerpräsident Mark Rutte im Rahmen einer öffentlich übertragenen Pressekonferenz mögliche neue Maßnahmen gegen die Pandemie erörtern.

Niederländische Medien berichteten am Donnerstag, dass ein Expertengremium der Regierung die Wiedereinführung einiger Lockdown-Maßnahmen für eine Dauer von zwei Wochen empfohlen hat, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.