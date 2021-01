Britische Coronavirus-Variante B.1.1.7: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Anzeige

Zunächst wiesen Forscher die neue Variante des Coronavirus B.1.1.7 – auch VOC 202012/01 genannt – nur in Großbritannien nach. Mittlerweile taucht sie auch in anderen Ländern auf. Doch um was für eine Mutation handelt es sich – und wie gefährlich ist sie? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Um was für eine neue Virusvariante handelt es sich?

Erstmals nachgewiesen wurde der neue Virusstamm B.1.1.7. Ende September 2020 in Proben aus Südengland und London. Ungewöhnlich ist, dass die neue Virusvariante nicht nur einzelne, sondern zahlreiche Mutationen aufweist. Forschern der University of Edinburgh zufolge unterscheidet sich der neue Stamm durch 14 ausgetauschte Aminosäuren und drei komplett weggefallene Proteinbausteine vom ursprünglichen Virus Sars-CoV-2.

Dabei sollen mehrere genetische Veränderungen das Spike-Protein betreffen, das auf der Oberfläche des Virus sitzt und ihm sein stacheliges Aussehen verleiht. Mithilfe des Spike-Proteins kann das Virus an die Zellen des menschlichen Körpers andocken und in sie eindringen. Mutationen könnten das Eindringen in die Zellen womöglich erleichtern.

Die auftretenden Symptome bei einer Infektion mit der Virusvariante ähneln aber stark denen des Coronavirus-Wildtypen. Einer Studie der britischen Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) zufolge treten Husten, Müdigkeit, Gliederschmerzen und Halsschmerzen bei einer Infektion mit B.1.1.7 etwas häufiger auf. Der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns hingegen etwas seltener. Keinen Unterschied gibt es demnach bei der Häufigkeit von Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, Durchfall oder Erbrechen. Befragt wurden 6000 zufällig ermittelte Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

In welchen Ländern ist die Virusmutation B.1.1.7 bisher aufgetaucht?

Bislang konnte die neue Virusvariante in 70 Ländern nachgewiesen werden, berichtet die Weltgesundheitsorganisation in ihrem aktuellen „Covid-19 Weekly Epidemiological Update“. Darunter sind unter anderem die USA, Kanada, Brasilien, Australien, China, Russland und Deutschland.

Diese Karte zeigt, in welchen Ländern B.1.1.7 bisher entdeckt wurde [Screenshot]. © Quelle: Weltgesundheitsorganisation

In mehreren, aber nicht in allen Fällen waren die Infizierten aus Großbritannien in diese Länder eingereist. Es ist also davon auszugehen, dass sich schon innerhalb der anderen Länder Menschen untereinander angesteckt haben. In Südafrika und Brasilien entdeckten Forscher ebenfalls neue Varianten des Coronavirus. Diese sind nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht identisch mit B.1.1.7.

Wie verbreitet ist die neue Corona-Mutation in Deutschland?

Wie weit die Coronavirus-Variante in Deutschland bereits verbreitet ist, lässt sich derzeit nicht genau sagen. Inzwischen sind in mehreren Bundesländern Fälle und einzelne Ausbrüche bekannt geworden.

So hatte sich anfänglich eine Frau, die am 20. Dezember aus Großbritannien nach Baden-Württemberg einreiste, mit der mutierten Variante B.1.1.7 infiziert. Die Virusvariante könnte aber auch schon eher in Deutschland aufgetreten sein. Nachträgliche Probenuntersuchungen wiesen darauf hin, dass eine Familie aus Niedersachsen bereits im November an der britischen Corona-Variante erkrankt war. Die Tochter soll sich in Großbritannien infiziert und später ihre Eltern angesteckt haben. Der Vater der Familie ist inzwischen verstorben. Weitere Ansteckungen im Umfeld der Familie sollen nicht festgestellt worden sein.

Das RKI will die in Deutschland zirkulierende Sars-CoV-2-Variante weiter beobachten und analysieren. Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité stellte im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ klar, dass mit den gängigen Corona-Maßnahmen die Ausbreitung der Mutante in Deutschland verhindert werden könne. „Wir haben jetzt ein Gelegenheitsfenster, wenn wir das Aufkeimen der britischen Virus-Mutation noch beeinflussen wollen“, sagte er.

Wie sind die Corona-Mutationen entstanden?

Dass Viren zufällig mutieren ist ein relativ normaler Vorgang und kommt ständig vor. Unterschiedliche Varianten von Sars-CoV-2 hat es auch schon vorher gegeben. Bei dem neuen Virusstamm haben Wissenschaftler der University of Edinburgh eine Vermutung dazu, wie er entstanden sein könnte.

Ihre Theorie: Menschen mit geschwächtem Immunsystem könnten über einen längeren Zeitraum hinweg mit Coronaviren infiziert gewesen sein, die sich bereits in einigen genetischen Merkmalen unterschieden. Nach einer Antikörpertherapie könnten dann die besonders vermehrungsstarken Viren überdauert haben und an andere Menschen weitergegeben worden sein. Belegt ist diese Hypothese aber noch nicht.

Ist das veränderte Virus ansteckender als die Ursprungsvariante?

Dies gilt inzwischen als gesichert. Zum einen scheint sich die neue Variante im Süden Englands besonders schnell ausgebreitet zu haben. Zum anderen deuten Studien darauf hin, dass die genetischen Veränderungen am Spike-Protein es dem Virus erleichtern, in Körperzellen einzudringen und diese zu infizieren.

Mit der Ausbreitung der neuen Variante steigt auch das Risiko eines erneut exponentiellen Wachstums bei den Fallzahlen. Prof. Jörg Timm vom Institut für Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf

Nach Ansicht britischer Experten ist B.1.1.7 30 bis 70 Prozent leichter übertragbar als der Coronavirus-Wildtyp. Erste Daten aus dem Vereinigten Königreich deuten ferner darauf hin, dass die Reproduktionszahl in Gebieten, in denen der neue Virustyp zirkuliert, erhöht sei, heißt es von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). „Deshalb steigt mit der Ausbreitung der neuen Variante auch das Risiko eines erneut exponentiellen Wachstums bei den Fallzahlen“, sagte Prof. Jörg Timm vom Institut für Virologie am Universitätsklinikum Düsseldorf im RND-Interview.

Um die Ausbreitung der britischen Coronavirus-Variante und anderer Mutanten zu verhindern, drängen Experten darauf, die Fallzahlen in Deutschland möglichst schnell zu senken. Denn bei hohen Fallzahlen „hat das Virus mehr Gelegenheit sich zu verändern“, warnte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter. Als Ziel nannte er eine Sieben-Tage-Inzidenz von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und einen R-Wert von 0,7.

Wird das Coronavirus durch die Mutation gefährlicher?

Erste Untersuchungen hatten darauf hingedeutet, dass die britische Corona-Variante zwar ansteckender als die ursprüngliche Virusform ist, aber keinen schwereren Covid-19-Krankheitsverlauf verursacht. Zu diesem Ergebnis war unter anderem eine Studie der Gesundheitsbehörde PHE in London gekommen.

Die „New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group“ (Nervtag), die die britische Regierung berät, warnt jetzt allerdings davor, dass „eine realistische Möglichkeit“ bestehe, dass eine Infektion mit B.1.1.7 mit einem erhöhten Sterberisiko einhergeht. Hintergrund sind drei neu veröffentlichte Studien der London School of Hygiene & Tropical Medicine, des Imperial Colleges London und der University of Exeter. In allen Untersuchungen zeigte sich ein Anstieg der Case-Fatality-Rate (CFR) – also des Anteils an Covid-19-Patienten, die an der Erkrankung sterben.

Yvonne Doyle, medizinische Direktorin der Gesundheitsbehörde PHE, sagte dem Sender „BBC Radio 4″ hingegen, dass es „nicht vollständig klar“ sei, dass B.1.1.7 häufiger tödlich ist. Es gebe zwar erste Hinweise, aber: „Es handelt sich nur um eine kleine Zahl von Fällen, und es ist viel zu früh, um zu sagen, was tatsächlich herauskommen wird.“

Wirken die neuen Corona-Impfstoffe auch bei B.1.1.7?

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es so, dass die Corona-Impfstoffe auch gegen die britische Virusvariante wirksam sind. Eine Studie von Pfizer und der University of Texas kam Anfang Januar zu dem Ergebnis, dass der Biontech-Impfstoff auch vor der in Großbritannien und Südafrika aufgetauchten Mutation des Virus, N501Y, schützt. Die Untersuchung muss allerdings noch von Experten überprüft werden.

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer soll auch vor B.1.1.7 schützen. © Quelle: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn

Nur wenige Wochen später veröffentlichten Biontech und Pfizer eine weitere Preprint-Studie, die zu einem ähnlichen Ergebnis kam. Darin konnten die Forscher zeigen, dass die Antikörper von insgesamt 16 Geimpften die Pseudoviren mit mutiertem Spike-Protein praktisch genauso wirkungsvoll ausschalten wie solche mit nicht-verändertem Spike-Protein. Es sei deshalb „sehr unwahrscheinlich“, dass der Impfstoff nicht vor Erkrankungen durch die Variante B.1.1.7 schütze, heißt es in der Studie.

Auch der zweite in der EU zugelassene Corona-Impfstoff von Moderna soll gegen die Virusvariante schützen, gab der Hersteller bekannt. In einem Laborexperiment zeigte sich, dass gegen B.1.1.7 ähnlich viele neutralisierende Antikörper gebildet werden wie gegen die herkömmlichen Varianten. „Wir sind durch die neuen Daten ermutigt, und sie bestärken unsere Zuversicht, dass der Covid-19-Impfstoff von Moderna gegen diese neu entdeckten Varianten schützt“, sagte Unternehmenschef Stephane Bancel. Die Studie muss ebenfalls noch von Experten überprüft werden.

Es ist aber nicht auszuschließen, dass neue Mutationen die Wirksamkeit der Impfung zumindest abschwächen könnten – diese zielt nämlich genau auf das Spike-Protein ab. Ändert sich der Aufbau des Spike-Proteins, dann kann das Immunsystem den Erreger nach einer Impfung womöglich nicht mehr erkennen. Allerdings dürften einzelne Mutationen noch nicht dazu führen, dass die Impfung gänzlich wirkungslos wird. Erst wenn nach und nach immer mehr Veränderungen des Virus auftreten, ist zu erwarten, dass der Impfschutz mit der Zeit deutlich schwächer ausfällt.