Corona mit der Genschere bekämpfen – ein neuer Therapieansatz?

Forschende wollen RNA-Genscheren entwickeln, die sich speziell gegen das Coronavirus richten. Die Idee sei eine antivirale Therapie, anhand der man das Virus zerschneiden und auf diese Weise unschädlich machen kann, heißt es in einer Mitte Dezember veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung von der Tierärztlichen Hochschule Hannover und der Universitätsmedizin Göttingen. Das Ziel: Sars-CoV-2 soll mit der neuen Technologie direkt nach einer Infektion gestoppt werden und sich nicht weiter in den oberen Luftwegen vermehren.

Mit der Crispr/Cas-Methode lässt sich nicht nur DNA gezielt schneiden und verändern. Auch auf der RNA-Ebene können inzwischen gezielt Genabschnitte eingefügt, entfernt oder ausgeschaltet werden. Solche speziellen RNA-Scheren konnten im Labor bereits hergestellt werden. Und inzwischen gibt es erste Konzepte, die gegen Covid-19 helfen sollen. „Diese beruhen auf dem bakteriellen CRISPR/Cas13-System“, heißt es in der Mitteilung. „Sie werden mittels harmloser viraler Genfähren, sogenannter adeno-assoziierter AAV-2 Viren, gezielt in Lungenepithelzellen eingeschleust.“ Die Scheren könnten die menschliche Zelle selbst dabei aber nicht beeinträchtigen.

Methode mit Genschere CRISPR/Cas: Coronavirus vermehrte sich nicht weiter

Dass die Abwehrtechnik der CRISPR/Cas-Methode sich vermehrende Viren in infizierten Zellen stoppen könnte, zeigten vor wenigen Monaten bereits Forschende aus Australien in ersten Ansätzen. Sie berichteten nach Laborexperimenten davon, dass die Replikation von Sars-CoV-2 um rund 98 Prozent verhindert werden konnte. Eine Studie dazu wurde Mitte Juli in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht.

Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Hannover und Göttingen kommen nun zu ähnlichen Ergebnissen. Anhand erster Experimente in der Petrischale konnte das Forschungsteam zeigen, dass sich das Coronavirus in Lungenzellen innerhalb von 24 Stunden konstant nicht weitervermehrte. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verweisen auch auf erste Tierversuche mit infizierten Hamstern. Diese zeigten, dass die Gabe eines therapeutischen Mixes aus gegen Sars-CoV-2 gerichteten RNA-Scheren über die Nase „zu einer deutlichen Abnahme der Lungenschäden“ geführt habe.

Antivirale Therapie mit Genschere: Ein Ansatz gegen Varianten wie Omikron?

Die vorklinischen Ergebnisse seien vielversprechend – auch für zukünftige potenzielle Erreger, betonen die Forschenden aus Göttingen und Hannover. Denn die Methode könne im Prinzip gegen ganz verschiedene Viren eingesetzt werden, bei denen das Erbgut entschlüsselt ist. Auch die Forschenden aus Australien sprechen von einer möglichen leistungsstarken „Plattform für antivirale Therapeutika“. Genscheren könnten insbesondere von Vorteil sein, wenn man es bei Sars-CoV-2 plötzlich mit Mutationen zu tun hat, die gegen bisherige antivirale Arzneimittel resistent sind. Dass das Coronavirus schnell mutiert, zeigt bereits die rasche Ausbreitung der Varianten, Alpha, Delta und nun Omikron.

Die Forschung steht aber noch ganz am Anfang und der therapeutische Nutzen von Genscheren ist noch nicht bewiesen. Wie auch bei anderen Medikamenten und Behandlungsmethoden braucht es dafür großangelegte klinische Studien am Menschen. Erst danach lässt sich sagen, ob der Ansatz im Kampf gegen Covid-19 helfen könnte und die Methode wirksam, sicher und verträglich ist.