Omikron: Was bedeutet eigentlich ein milder Verlauf?

Die Variante Omikron des Coronavirus breitet sich mit hoher Geschwindigkeit aus und sorgt überall dort, wo sie vorherrscht, für steigende Infektionszahlen. Immer mehr Daten aus verschiedenen Ländern deuten jedoch darauf hin, dass Infektionen mit Omikron milder verlaufen, als solche mit anderen Varianten des Virus. Das heißt auch, dass im Verhältnis weniger Infizierte als bisher im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Aus Deutschland gibt es bisher erst wenige Daten zu der neuen Mutante. Im Wochenbericht vom 23. Dezember listet das Robert Koch-Institut (RKI) auf, was über die bisher in Deutschland festgestellten Omikron-Fälle bekannt ist. Bei 1210 Infizierten, von denen 186 nicht geimpft, 924 vollständig geimpft und 161 geboostert waren, wurden Angaben zu den Symptomen übermittelt. Im Krankenhaus mussten demnach 28 von ihnen behandelt werden, eine Person war verstorben. Ein großer Anteil klagte vor allem über Symptome wie Schnupfen (57 Prozent), Husten (60 Prozent ) und Halsschmerzen (40 Prozent).

Solche Verläufe werden vom RKI, in Anlehnung an WHO-Richtlinien, als milde bzw. moderate Verläufe eingeordnet. Neben Erkältungssymptomen können dabei auch Geschmacks und/oder Geruchsänderungen oder Verdauungsbeschwerden auftreten. Treten gar keine Symptome auf, aber es liegt eine Infektion vor, spricht man von einer asymptomatischen Infektion.

Einen konkreten Vergleich zu Infektionsverläufen bei der Delta-Variante nahm das RKI nicht vor. Es sieht die Zahlen aber als Hinweis darauf, dass Omikron tatsächlich zu schwächeren Erkrankungen führt, zumindest bei Geimpften.

Weltweit weniger Krankenhauseinweisungen

Kommt es nach der Infektion zu einer Erkrankung, verläuft diese laut RKI auch bei den bisher bekannten Coronavirus-Varianten schon in 80 Prozent der Fälle mit milden Symptomen. Wie oft es zu schweren oder kritischen Verläufen kommt, ist vor allem stark altersabhängig, hinzu kommen weitere mögliche Risikofaktoren wie etwa Übergewicht. So steigt das Risiko einer schweren Erkrankung laut RKI ab 50 bis 60 Jahren an.

In Deutschland liegt die Sterblichkeit bei symptomatisch Erkrankten unter 50 Jahren bei unter 0,1 Prozent und sinkt mit abnehmendem Alter noch weiter. Mit zunehmendem Alter steigt sie hingegen an und liegt bei Personen über 80 Jahren bei über 10 Prozent.

Als schwere Erkrankung definiert das RKI eine schwere Lungenentzündung, die auf einem Röntgenbild sichtbar ist, bei der die Funktion der Lunge eingeschränkt und die Atemfrequenz beeinträchtigt ist. Von einem kritischen, also lebensbedrohlichen Verlauf spricht das RKI bei Lungenversagen, Organversagen, einem septischen Schock und der Notwendigkeit einer mechanischen Beatmung.

Wie genau sich das Krankheitsbild bei einer Covid-19-Infektion durch die Ausbreitung der Variante Omikron ändern wird und welche Rolle dabei der Impfstatus spielt, lässt sich bisher noch nicht mit abschließender Sicherheit sagen. Dass weniger Infizierte im Krankenhaus behandelt werden müssen, zeigen aber auch Erfahrungen aus dem Ausland.

So gab es schon früh eine Untersuchung in Südafrika, wo sich die neue Variante zuerst ausgebreitet hatte. Demnach war dort die Wahrscheinlichkeit, wegen einer Omikron-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, um bis zu 80 Prozent geringer als bei anderen Varianten. Die Wahrscheinlichkeit, auf der Intensivstation zu landen, war um bis zu 70 Prozent verringert.

Diese Zahlen sind so nicht auf andere Teile der Welt übertragbar, da Südafrika eine sehr junge Bevölkerung hat und junge Menschen ohnehin nur selten von schweren Verläufen betroffen sind. Auch ist in Südafrika zwar nur etwa ein Viertel der Bevölkerung geimpft, viele Südafrikanerinnen und Südafrikaner haben aber bereits eine Infektion mit anderen Varianten des Coronavirus durchgemacht haben und haben daher einen Genesenenschutz vor schweren Erkrankungen.

RKI will Belastung der Krankenhäuser vorbeugen

Inzwischen konnten aber auch Studien aus Großbritannien bestätigen, dass Omikron zu weniger Krankenhauseinweisungen führt. So hatten Forschende am Imperial College in London den Verlauf von 56.000 Omikron-Fällen und 269.000 Delta-Fällen verglichen, die in der ersten Dezemberhälfte in England aufgetreten waren. Das Risiko, mit einer Omikron-Ansteckung für eine Nacht oder länger im Krankenhaus zu landen, war demnach um 40 Prozent niedriger als bei Delta.

In einer Studie aus Schottland, für die überwiegend Fälle bei jüngeren Menschen ausgewertet wurden, war das Risiko für eine Krankenhauseinweisung sogar um zwei Drittel geringer. Auch aus dem australischen Bundesstaat New South Wales, wo Omikron bereits die dominierende Coronavirus-Variante ist, gibt es nun ähnliche Meldungen. So ist dort zwar die Zahl der Infektionen drastisch gestiegen, die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist aber bisher moderat.

Das RKI hält derzeit Maßnahmen zur Eindämmung der Variante Omikron in Deutschland auch bei milderen Verläufen für notwendig, um einer möglichen Überlastung der Krankenhäuser vorzubeugen. Das liegt an der schnellen Verbreitungsgeschwindigkeit der Variante. Auch wenn das individuelle Risiko, bei einer Infektion schwer zu erkranken bei Omikron geringer ist, könnte bei einer Omikron-Welle trotzdem eine zu große Zahl von Menschen gleichzeitig eine Behandlung im Krankenhaus benötigen, so die Befürchtung.