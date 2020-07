Corona: Mehr als 14 Millionen Infektionen weltweit

EU-Gipfel: Niederlande will Zuschüsse für Länder nur unter strikten Bedingungen

Am heutigen Samstag wird der EU-Gipfel zu den Corona-Hilfen für Krisenstaaten in Brüssel fortgesetzt. Der erste Verhandlungstag am Freitag endete ohne Ergebnisse. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bekräftigt am zweiten Tag seine Forderung nach Reformen.