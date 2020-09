Anzeige

Anwendung findet traditionelle Arznei während der Coronavirus-Pandemie schon länger, und das weltweit. Madagaskars Präsident bewirbt etwa ein Kräuterextrakt als Heilmittel, die indigene Gemeinschaft der Shipibo im peruanischen Amazonasgebiet rührt Sirup aus Zwiebeln und Ingwer zur Vorbeugung an und Dorfbewohner im brasilianischen Regenwald verteilen Heilkräuter für stärkere Abwehrkräfte. Ob das hilft, ist unklar. Für die Wirksamkeit von Naturarznei gegen Covid-19 fehlen bislang Beweise.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert deshalb wissenschaftliche Studien, die der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit internationaler Standards entsprechen. Damit ist sie nun zumindest in Afrika einen Schritt weiter gekommen. Diese Woche hat die WHO in Kooperation mit örtlichen Gesundheitsbehörden Standards für klinische Phase-III-Studien zu traditioneller Medizin genehmigt.

Covid-19: Studien zu traditioneller Medizin fehlen

Laut eigener WHO-Pressemitteilung sollten Wissenschaftler unter Berücksichtigung dessen geeignete klinische Studien zur Wirksamkeit von Naturarznei durchführen. Zudem werde ein Gremium mithilfe eines Datenboards die Ergebnisse aus dem Bereich der Kräutermedizin überprüfen.

“Genau wie in anderen Bereichen der Medizin ist die fundierte Wissenschaft die einzige Grundlage für sichere und wirksame Therapien in der traditionellen Medizin”, wird Dr. Prosper Tumusiime vom Regionalbüro der WHO in Afrika in der Mitteilung zitiert. Wenn sich herausstelle, dass ein traditionelles Medizinprodukt sicher, wirksam und qualitätsgesichert ist, werde die WHO eine schnelle, groß angelegte lokale Herstellung empfehlen.