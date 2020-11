Corona-Medikament: USA verteilen Antikörper-Cocktail von Regeneron

Anzeige

Washington. Die US-Regierung beginnt am Dienstag mit der Verteilung von 30.000 Dosen des experimentellen Covid-19-Medikaments, mit dem auch Präsident Donald Trump behandelt worden ist.

FDA erteilt Notfallzulassung

Die Arzneimittelbehörde FDA hatte am Wochenende eine Notfallfreigabe für das Mittel des Herstellers Regeneron Pharmaceuticals Inc. erteilt. Das Arzneimittel soll Menschen mit leichten oder moderaten Symptomen helfen, die in der Gefahr schweben, schwerer zu erkranken. Für schwere Fälle ist das Medikament mit Antikörpern nicht zugelassen.

Die Antikörper docken am Virus an und helfen dem Immunsystem des Infizierten, es zu vernichten. Regeneron hat für sein Medikament zwei Antikörper kombiniert.

Sicherheit und Wirksamkeit des Mittels sind jedoch noch nicht vollständig getestet. Es wird einmal intravenös verabreicht und jetzt kostenlos abgegeben. Allerdings könnten Patienten für Teile der intravenösen Behandlung zur Kasse gebeten werden.