Corona-Medikament: Roche beantragt Zulassung für monoklonale Antikörper bei der EMA

Amsterdam. Der Pharmakonzern Roche hat einen Zulassungsantrag für sein Corona-Medikament Ronapreve bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) gestellt. Das Arzneimittel besteht aus den monoklonalen Antikörpern Casirivimab und Imdevimab, die sich an zwei verschiedenen Stellen an das Spikeprotein binden, welches auf der Oberfläche des Coronavirus sitzt und ihm sein stacheliges Aussehen verleiht. Die Proteine verhindern, dass das Virus in die menschlichen Zellen eindringen kann.

Ronapreve reduziert Virenlast in klinischen Tests signifikant

Ronapreve, das Roche zusammen mit dem Biotechnologie-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals entwickelt hat, wird über die Venen verabreicht beziehungsweise mithilfe einer Injektion unter die Haut. Das Medikament soll zur Behandlung von Corona-Erkrankten ab zwölf Jahren eingesetzt werden, die keine zusätzliche Sauerstoffversorgung benötigen und die ein erhöhtes Risiko für einen fortschreitenden, schweren Krankheitsverlauf haben. Außerdem soll es als präventive Maßnahme greifen und Corona-Erkrankungen vorbeugen.

„Die EMA wird den Nutzen und die Risiken von Ronapreve innerhalb eines verkürzten Zeitrahmens bewerten und könnte innerhalb von zwei Monaten eine Stellungnahme abgeben, je nachdem, wie solide die vorgelegten Daten sind und ob weitere Informationen zur Unterstützung der Bewertung erforderlich sind“, teilte die Arzneimittelbehörde am Montag mit.

In klinischen Tests konnte Ronapreve bereits überzeugen. Das Präparat verringerte nach Angaben von Roche in einer Phase-2/3-Studie die Virenlast von im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patientinnen und -Patienten signifikant und erreichte damit das Hauptziel. In mehreren Ländern wie etwa den USA, Großbritannien und Japan ist der Cocktail aus Casirivimab und Imdevimab für den Notfalleinsatz bereits zugelassen.