Härterer Lockdown: Statistiker und Virologen pochen auf Strategie ab Januar

Die Politik hat entschieden - ein härterer Lockdown kommt ab Mittwoch. Die von Bund und Landesministern vereinbarten Regeln bleiben bis mindestens zum 10. Januar bestehen. Das heißt unter anderem: Der Einzelhandel und Schulen schließen, Kontakte und Reisen bleiben auch im Privaten stark begrenzt, Alkoholverzehr im Freien ist von nun an tabu. Wissenschaftler begrüßen die verschärften Corona-Maßnahmen. Es gebe keine Alternative, um die Infektionen in Deutschland schnell auf ein niedrigeres Niveau zu bringen. Abwarten bis zum Januar sei aber keine Option für die Entscheidungsträger.

Statistikerin Priesemann: Infektionszahlen europaweit langfristig unten halten

Wir haben jetzt die große Chance, die Fallzahlen ganz konsequent zu senken. Viola Priesemann, Statistikerin

„Wir sind dem Ziel zumindest ein großes Stück näher gekommen“, sagte Viola Priesemann nach der Verkündung der Maßnahmen gegenüber „Tagesschau“. Die Physikerin forscht am Max Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und berechnet Pandemie-Szenarien auf der Grundlage von statistischen Daten. „Wir haben jetzt die große Chance, die Fallzahlen ganz konsequent zu senken“, hofft Priesemann.

Sie zeigt sich außerdem erleichtert über die weitgehende Betreuung von Kindern zuhause statt in der Schule und den klaren Aufruf zu Home Office. „Wir hoffen sehr, dass die Arbeitgeber das umsetzen und die Arbeitnehmer das einfordern.“ Beides zusammen könne bereits zu einer deutlichen Reduktion der Fallzahlen führen. Es sei aber eine große Gefahr, dass die Fallzahlen an Weihnachten wieder hochgehen. Priesemann könne nicht vorhersehen, wie die Menschen die vereinbarten Regeln auslegen werden. „Die Pandemie ist aber keine Naturkatastrophe“, betont die Expertin. „Es ist etwas, was wir mit unserem Verhalten in der Hand haben.“

Die Überlegungen zum weiteren Umgang mit der Pandemie müssten jetzt weitergehen. „Das, was wir jetzt für Deutschland und Europa brauchen, ist eine Vision, ein Plan, wie wir langfristig mit diesem Virus leben wollen“, bekräftigte Priesemann im Interview. Bei Twitter machte Priesemann vergangene Woche Donnerstag in knappen Worten deutlich, was sie mit dieser Vision auf lange Sicht konkret meint: „10 tägliche Neuinfektionen anstreben oder unterbieten. Dort ist die Eindämmung leicht“, schreibt die Statistikerin. „Bei Grenzen von 35 und 50 konsequent gegensteuern.“

Aber: Das Vorgehen könne erst greifen, wenn bis dahin die Fallzahlen überhaupt erstmal gesenkt werden. Am 10. Januar werde sich die Höhe der Fallzahlen zwischen den Landkreisen sicherlich unterscheiden, prognostiziert Priesemann. Dass das zügige Senken aber funktioniere, habe beispielsweise Irland vorgemacht. Zudem habe Deutschland im Winter bereits gezeigt, dass es funktioniere, die Fallzahlen auf längere Sicht auf einem konstanten Niveau zu halten.

RKI-Physiker Brockmann: Lockdown wird effektiv sein

Auch der Physiker Dirk Brockmann, der am Robert Koch-Institut Modellrechnungen zum Pandemieverlauf entwickelt, ist von der Wirksamkeit des härteren Lockdowns überzeugt. Er führe dazu, „dass die Kontakte sich noch einmal substanziell verringern und dann die Fallzahlen auch schnell wieder in den Keller gehen“, sagte der Spezialist für computergestützte Epidemiologie im ZDF-„Morgenmagazin“.

„Wir müssen aus dem Flächenbrand wieder einen Schwelbrand machen“, betonte er. Der Teil-Lockdown habe geholfen, aus dem exponentiellen Wachstum herauszukommen. Nun müssten noch einmal 20 Prozent mehr Kontakte reduziert werden, um die Fallzahlen wirklich zu senken.

Virologin Eckerle: Lockdown in letzter Minute

Besser dieses Jahr auf alternative Geschenke umsteigen: Fotokalender, etwas Selbstgemachtes, Gutscheine oder kleine Onlineshops unterstützen. Isabella Eckerle, Virologin

Die Virologin Isabella Eckerle forscht an der Genfer Universität in der Schweiz und zieht einen direkten Vergleich zwischen den Ländern. „Zum Glück leben meine älteren Verwandten in Deutschland, das sich endlich (und keine Minute zu spät) für einen harten Lockdown entschieden hat“, schrieb sie nach der Verkündung der politischen Beschlüsse auf Twitter. Es sei traurig, aber akzeptabel, die Verwandten nicht zu Weihnachten zu sehen, „in der Hoffnung, dass sie in Sicherheit bleiben.“ In der Schweiz hingegen stünde die Bevölkerung vor einer unvermeidlichen dritten Welle, prognostiziert Eckerle.

Die Virologin empfiehlt zudem dringend, auch vor dem Schließen des Einzelhandels nicht mehr in die Fußgängerzonen zu gehen. Ihr Tipp: „Besser dieses Jahr auf alternative Geschenke umsteigen: Fotokalender, etwas Selbstgemachtes, Gutscheine oder kleine Onlineshops unterstützen.“

Virologe Schmidt-Chanasit: Sofort Januar-Strategie entwickeln

„Es ist klar, dass es diese Notbremse braucht“, sagte der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg im „ARD Brennpunkt“ am Sonntagabend. Die Situation sei in einigen Krankenhäusern kritisch, weswegen verhindert werden müsse, dass es zu einer Überlastung kommt. Der Lockdown sei aber keine nachhaltige Strategie. Ihn bis in den März oder April zu verlängern sei „ein bisschen wenig“.

Es müsse sich ab sofort die Frage gestellt werden, wie es am 10. Januar weitergehen könne - „und wie wir eine langfristige Strategie etablieren, die auch nachhaltig ist“, sagte Schmidt-Chanasit. „Dabei ist ganz entscheidend, wie wir die besonders gefährdeten Gruppen noch besser schützen können.“ Es gehe auch um die Frage, wie Schüler unter sichereren Bedingungen wieder in die Schule kommen könnten - beispielsweise durch den Einsatz von Tests. Ein Lockdown sei keine nachhaltige Strategie.

Virologe Streeck: Ansteckungsorte besser untersuchen

Eine Alternative zu verschärften Maßnahmen sieht derzeit auch Hendrik Streeck, Leiter des Instituts für Virologie an der Universität Bonn, nicht. „Es ist vor dem Hintergrund der aktuell besorgniserregenden Lage ein richtiger Weg, die viel zu hohe Zahl der Neuinfektionen über einen härteren Lockdown zu senken“, sagte er gegenüber „Merkur“.

Noch immer fehlten aber Daten, um Ansteckungsorte durch das Coronavirus präzise benennen zu können, kritisiert der Bonner Virologe. „Wir haben es einfach versäumt zu untersuchen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung ist, wenn Hygienekonzepte eingehalten werden. Dazu liegen nicht genügend Daten vor.“ Es müsse die Frage gestellt werden, woran es liegt, dass die Zahlen in Bayern, oder auch anderswo in Deutschland, nicht sinken. „Wer hält sich nicht an bestimmte Maßnahmen und warum nicht? Durch eine Verschärfung wird man keine Antworten bekommen“, sagte Streeck im Interview.