Was die Augen sagen: Masken machen es schwerer, Gefühle zu erkennen, aber nicht unmöglich

Den emotionalen Zustand eines anderen Menschen erkennen wir nicht nur an dem, was er sagt, sondern auch an seiner Stimme, seiner Körperhaltung und seinem Gesichtsausdruck. Man spricht hierbei von der „nonverbalen“ Kommunikation, der Kommunikation ohne Worte. Sie entfällt immer dann, wenn wir unser Gegenüber nicht sehen oder hören. Einer der Gründe dafür, dass wir E-Mails oder Textnachrichten gerne mit Emojis ergänzen, die unsere eigene Mimik ersetzen und Missverständnissen vorbeugen sollen. Wie aber wirken sich Gesichtsmasken auf die Kommunikation mit anderen aus, die ja immerhin die Augen frei lassen? Schließlich gelten vor allem diese als Spiegel der Seele. Tatsächlich können wir Emotionen auch nur an der Augenpartie erkennen, wie Studien zeigen. Dies gelingt uns aber nicht bei allen Gefühlen gleich gut.

Der Blickkontakt spielt bei der Wahrnehmung einer anderen Person eine wichtige Rolle. Im Durchschnitt drei Sekunden lang halten wir den Blick unseres Gegenübers, hat eine Studie des University College London ergeben. Ganz ohne Worte können Blicke dabei positive oder negative Gefühle auslösen. Ein Blickkontakt stellt Verbundenheit her: So ist es schwerer zu lügen, wenn wir unserem Gegenüber dabei in die Augen sehen müssen, fanden finnische Forschende heraus. Blickt uns jemand hingegen zu lange an, empfinden wir das als bedrohlich. Und meidet jemand gar unseren Blick, fühlen wir uns schnell abgewertet. Ein Blick in die Augen eines anderen Menschen hilft uns außerdem dabei, dessen Emotionen zu erkennen.

Die Iris, der farbige Teil des Auges, der die Pupille umgibt, enthält zwei Muskeln. Je nachdem, welcher davon sich zusammenzieht, weitet oder verengt sich die Pupille. Sie ist in der Dunkelheit größer und bei grellem Licht klein, aber auch Emotionen können ihren Zustand beeinflussen. So weitet sich die Pupille, wenn wir aufmerksam sind, Angst, Freude oder sexuelle Erregung empfinden. Wichtig für den Ausdruck der Augen sind aber noch weitere Details: ob die Augen geöffnet sind, welche Fältchen sich rund um die Augen herum zeigen und die Bewegung der Augenbrauen.

Subtile Veränderungen des Ausdrucks erkannt

In einer Studie konnten zwei amerikanische Wissenschaftler zeigen, dass Veränderungen der Augenpartie zuverlässig wahrgenommen werden, obwohl sie oft sehr subtil ausfallen. Die Forscher hatten 28 Probanden und Probandinnen Fotos von Personen vorgelegt, deren Gesichtsausdruck Traurigkeit, Ekel, Wut, Freude, Angst oder Überraschung zeigten. Dabei war jeweils nur die Augenpartie zu sehen.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Versuchs wurden gebeten, den Fotos eine Emotion zuzuordnen. Wie sich zeigte, glichen sich ihre Urteile. Sämtliche Versuchsteilnehmende ordneten den Augenpaaren den jeweils gleichen Gefühlszustand zu, obwohl sich die Mimik der Augenpartie nur minimal unterschied und eher unbewusst wahrgenommen wurde. Zusammengezogene Augen wurde dabei mit Gefühlszuständen wie Hass, Misstrauen oder Aggression assoziiert, aufgerissene Augen mit Empfindsamkeit, Teilnahme, Feigheit oder Interesse.

Claus-Christian Carbon, Psychologie-Professor an der Universität Bamberg, hat in einer Studie gezielt untersucht, wie Gesichtsmasken die Wahrnehmung von Emotionen beeinflussen. Gefühle wurden in Gesichtern ohne Maske dabei von 36 Teilnehmenden seines Versuchs in fast 90 Prozent aller Fälle richtig gedeutet. Wurden Gesichtsmasken getragen, die zwar die Augen frei ließen, aber fast die gesamte restliche Mimik verdeckten, verschlechterte sich das Ergebnis.

Menschen mit Demenz besonders beeinträchtigt

In den meisten Fällen wurden Emotionen zwar immer noch richtig interpretiert, was die Bedeutung der Augenpartie bei der Deutung von Gefühlzuständen unterstreicht. Vier von sechs Emotionen wurden aber schlechter erkannt als zuvor. Lediglich ein ängstlicher und ein neutraler Gesichtsausdruck wurden auch bei Maskenträgern gleich oft richtig gedeutet. Freude, Trauer oder Wut erkannten die Probandinnen und Probanden weniger gut, wenn die Mundpartie bedeckt war. In nur noch weniger als der Hälfte der Fälle wurde Ekel richtig erkannt und stattdessen fälschlicherweise oft für Wut gehalten. Carbon hatte dabei auch eine Auswertung getrennt nach Alter vorgenommen. Dabei zeigte sich, dass ältere Personen insgesamt weniger gut Emotionen an der Mimik ablesen konnten und diese Fähigkeit noch weiter sank, wenn Masken getragen wurden.

Auf Carbons Erkenntnisse nahmen auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften Bezug. In einem Beitrag, der im Magazin „Frontiers in Psychology“ veröffentlicht wurde, warnten sie davor, dass ältere Menschen mit Demenz besonders durch die Maskenpflicht beeinträchtigt werden könnten. Carbons Studie und eine eigene Untersuchung des Forscherteams habe gezeigt, dass Menschen mit Demenz Emotionen nicht gut genug an den Augen ablesen könnten. Die Fähigkeit, Gefühle, Absichten, Wünsche und Stimmungen des Gegenübers zu verstehen, könne dadurch noch weiter leiden und womöglich sogar den Verlauf einer Demenz negativ beeinflussen. Man müsse deshalb nicht ganz auf Masken verzichten, heißt es in der Studie, deren Auswirkungen aber besser untersuchen. Besser seien womöglich zudem durchsichtige Masken aus Folie, bei denen die untere Gesichtspartie besser zu erkennen ist. Besonders wichtig bei der Kommunikation mit dementiell Erkrankten sei es außerdem, auf klare Sprache und Gestik zu setzen.

Das gleiche dürfte auch für andere Situationen gelten, in denen Gesichtsmasken die Kommunikation erschweren. Es kann helfen, auf andere Weise deutlich zu machen, was sonst die Mimik ausdrücken würde: Durch Stimme, Körpersprache, Gesten und natürlich das gesprochene Wort. Denn an den Augen lässt sich vieles, aber eben nicht alles ablesen.