Corona-Lockdown geht weiter - Wissenschaftler erleichtert: „Die Verlängerung wird helfen“

Der Lockdown in Deutschland wird entschärft: Zwar haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch darauf verständigt, die aktuellen Einschränkungen grundsätzlich bis zum 7. März zu verlängern, allerdings sollen Schulen und Friseursalons bald wieder öffnen. Lange hatten sich die Bürger nach Lockerungen gesehnt, jetzt scheint ihr Wunsch allmählich in Erfüllung zu gehen.

Merkel plädierte aber für „vorsichtige Lockerungen“, um genau nachvollziehen zu können, wie sich welche gelockerte Maßnahme auf das Infektionsgeschehen auswirkt. Diese Wachsamkeit ist nicht zuletzt den sich ausbreitenden Coronavirus-Varianten geschuldet. Vor allem die britische Variante B.1.1.7 bereitet der Politik große Sorge, weil sie womöglich bald der dominierende Virustyp in Deutschland werden könnte. „Wir werden mit einem neuen Virus leben“, sagte Merkel bei einer anschließenden Pressekonferenz. „Und dieses neue Virus und sein Verhalten können wir noch nicht einschätzen.“

Modellrechnungen sehen dritte Corona-Welle voraus

Modellrechnungen deuten darauf hin, dass die Virusvariante für einen exponentiellen Anstieg der Fallzahlen sorgen könnte. Experten warnen sogar vor einer dritten Corona-Welle. Kann eine dreiwöchige Verlängerung des Lockdowns da ausreichen, um das Infektionsgeschehen wieder unter Kontrolle zu bringen?

Der Epidemiologe Prof. Timo Ulrichs von der Berliner Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften ist optimistisch: „Die Verlängerung wird sehr helfen, den Trend zu weniger Virusübertragungen zu stabilisieren“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Je weniger Viren zirkulieren, desto stabiler ist die Gesamtsituation und desto verlässlicher können Lockerungen begonnen werden, ohne Angst haben zu müssen, gleich wieder exponentielle Anstiege zu riskieren.“

50er-Inzidenz in etwa zwei Wochen möglich

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte immer eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner angestrebt. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt diese Kennzahl aktuell mit 68 Fällen pro 100.000 Einwohner an. Die 50er-Inzidenz sei also „in Sichtweite“, sagte Merkel.

Bund und Länder verlängern Lockdown bis 7. März

Mathematiker Jan Fuhrmann vom Forschungszentrum Jülich errechnet mit seinem Team Szenarien zur weiteren Entwicklung des Coronavirus-Infektionsgeschehens in Deutschland. Seinen Berechnungen nach könnte eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in etwa zwei Wochen erreicht werden, wenn die bisher geltenden Maßnahmen fortgesetzt werden und sich keine relevanten Faktoren ändern. Alleine die Ausbreitung neuer Virusvarianten in Deutschland könne diese Schätzungen aber „völlig über den Haufen werfen“, erklärte er dem RND.

Sieben-Tage-R-Wert verharrt unter 1

Ein wichtiger Parameter seien zudem die effektiven Kontaktraten. Diese haben sich seit Ende Dezember kaum verändert, so Fuhrmann. „Das passt auch zu der Beobachtung, dass sich der aus den Fallzahlen ablesbare R-Wert nur wenig verändert hat und um 0,9 verharrt.“ Das RKI schreibt in seinem am Mittwoch erschienen Situationsbericht, dass der Sieben-Tage-R-Wert seit der zweiten Januarwoche konstant unter 1 liege.

Ob die seit zwei Wochen sichtbare, minimale Verringerung des R-Werts „auf weniger Kontakte oder die bei fallender Inzidenz wieder wirksamere Kontaktnachverfolgung zurückzuführen ist, lässt sich nicht sagen“, machte Fuhrmann deutlich.

Lockerungen bei Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner

Der Sieben-Tage-R-Wert rückt als wichtiger Parameter wieder mehr in den Fokus – auch in Hinblick auf mögliche Lockerungen. „Wenn der R-Wert sehr niedrig ist, dann denke ich mal, kann man auch besser davon ausgehen, dass eine Lockerung nicht gleich einen so negativen Effekt hätte“, sagte die Virologin Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“.

Bundeskanzlerin Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatten nach RND-Informationen vorgeschlagen, einen bundesweiten Sieben-Tage-R-Wert von 0,7 als Maßstab für Lockdown-Lockerungen zu nehmen. Dann würden rechnerisch 100 Infizierte 70 weitere Menschen anstecken. Diese Idee hatte sich beim Bund-Länder-Treffen schlussendlich nicht durchgesetzt. Stattdessen sollen nächste Lockerungen wie Öffnungen im Einzelhandel bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner einsetzen.

Virologe: Lockerungsplan bietet Bürgern Perspektive

Diese Inzidenz als Maßstab für Lockerungen zu nehmen, erscheint Prof. Friedemann Weber, Direktor des Instituts für Virologie der Justus-Liebig-Universität Gießen, angemessen. „Der Sieben-Tage-R-Wert sollte allerdings gleichzeitig stabil und deutlich unter 1 sein, damit sich der Trend nach unten selbst bei gelegentlichen Ausbrüchen nicht sofort wieder umkehrt“, sagte er dem RND.

Die vereinbarten Lockerungen befürwortet der Virologe: „Ich finde es gut und wichtig, dass man einen einigermaßen klaren, an epidemiologische Werte gekoppelten Lockerungsplan verfasst hat. Dadurch wird der Bevölkerung eine Perspektive geboten.“