Erst Hotspot, jetzt Vorbild Europas: Portugals Weg aus der Corona-Krise

Lissabon. Er ist der Herr über ein Luftschloss. Wenn der märchenhafte Pálacio da Pena aus dem Dunst um den Gipfel der Serra de Sintra ragt, arbeitet António Nunes Pereira buchstäblich in den Wolken. Als „Neuschwanstein Portugals“ wird das Schloss häufig bezeichnet. Es ist das meistbesuchte Wahrzeichen Portugals außerhalb Lissabons. „Eine Ikone des Tourismus“, sagt der Direktor der Paläste und Parks von Sintra.

Zumindest war es das vor der Pandemie. 2,1 Millionen Menschen besuchten die Parkanlagen von Pena 2019 – ein Rekordjahr. In den königlichen Gemächern standen die Touristen in der Hauptsaison in einer schier endlosen Schlange. Jetzt hallen Pereiras einsame Schritte in der menschenleeren Schlosskapelle. „Dass überhaupt keine Besucher kommen konnten wie während des Lockdowns, gab es in der langen Geschichte des Palasts nie“, sagt der Direktor.

Zwar stehen die Räume seit April wieder Touristen offen, nur wenige haben sie jedoch seither wieder besucht. Wie am Palácio da Pena bietet sich auch vor anderen touristischen Sehenswürdigkeiten des Landes ein ähnliches Bild: Nur einige Einheimische sind unterwegs, wo in vorpandemischen Zeiten ein Massenandrang von Besuchern aus aller Welt Alltag war.

1,5 Millionen deutsche Gäste

2019 besuchten 16,4 Millionen ausländische Gäste Portugal, darunter rund 1,5 Millionen Deutsche. Die Pandemie hat den Tourismus als einen der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes besonders hart getroffen. Viele Hotels, Restaurants und auf den Fremdenverkehr ausgerichtete Betriebe mussten monatelang oder für immer schließen. Unzählige Menschen verloren ihre Arbeitsplätze. 2020 waren weniger als vier Millionen ausländische Gäste gekommen, nur 444.000 Deutsche machten in Portugal Urlaub.

Während das Land zunächst glimpflich durch die Pandemie gekommen war, spitzte sich die Lage zu Jahresbeginn 2021 dramatisch zu. Ende Januar verzeichnete Portugal, gemessen an der Bevölkerungszahl, die weltweit höchste Infektionsrate. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen stieg auf über 16.000. An einzelnen Tagen starben mehr als 300 Menschen. Vor den Lissabonner Notaufnahmen stauten sich die Krankenwagen. Portugal rief das Ausland um Hilfe an. Auch die Bundeswehr schickte Ärzte und Pfleger. Das Land war im Schockzustand.

Selbst während der Revolution war nicht so lange zu

„Es wird hier nie wieder sein wie zuvor“, sagt Fernando Pinto. Der 56-Jährige wartet in seinem Restaurant O Pescador im historischen Zentrum der Hafenstadt Cascais westlich von Lissabon auf Gäste. In der ehemaligen Fischertaverne erinnern alte Modelle bekannter Segelschiffe an die glorreiche Seefahrergeschichte Portugals. Daneben hängen verblichene Fotos vom Who’s who des europäischen Adels und von Stars und Künstlern, von denen viele im Pescador zu Gast waren.

„Selbst während der Revolution in den Siebzigern hatten wir nie länger geschlossen“, sagt Pinto. Doch von Ende Dezember bis zum 19. April mussten sämtliche Restaurants in Portugal zumachen. „Jetzt freuen sich hier alle, dass es endlich wieder losgeht.“ Unter Auflagen dürfen Restaurants, Cafés und Kultureinrichtungen in Portugal seit dem 1. Mai wieder bis 22.30 Uhr geöffnet haben. Der Corona-Ausnahmezustand wurde zum ersten Mal nach gut fünfeinhalb Monaten nicht mehr verlängert. Die meisten Schulen und Bildungsstätten arbeiten schon seit einigen Wochen wieder annähernd regulär.

Menschen sitzen in Lissabon in einem Café. Nur die Fußgänger mit Masken erinnern daran, dass die Pandemie noch nicht überwunden ist. © Quelle: Win Schumacher

Portugiesen üben sich in Disziplin

Bereits seit Mitte März hat sich das Land nach einem knallharten Lockdown wieder vorsichtig geöffnet, nachdem es sich in den Wochen zuvor im Rekordtempo vom Corona-Hotspot zum bewunderten Vorbild in Europa gewandelt hat. Inzwischen werden täglich nur noch einzelne oder gar keine Toten mehr gemeldet.

Die meisten machen die Disziplin – manche sagen: die Obrigkeitshörigkeit – der Portugiesen während der strikten Ausgangssperren für den schnellen Wandel verantwortlich. „Denken Sie nicht an die Ausnahmen, sondern an die Regeln“, hatte Premierminister Antonio Costa den Portugiesen für den Lockdown mit auf den Weg gegeben. „Die wichtigste Regel ist ganz einfach: Jeder von uns bleibt zu Hause.“ Die meisten Portugiesen arbeiteten aus dem Homeoffice. An Wochenenden durften sie ihre Landkreise nicht verlassen. Kritik an den harschen Maßnahmen der Regierung gab es wenig.

Fast ganz Portugal ist kein Risikogebiet mehr

Bei der aktuellen Impfrate liegt Portugal etwas hinter Deutschland im EU-Mittelfeld. Mehr als vier Millionen Portugiesen sind inzwischen geimpft. 28 Prozent der rund zehn Millionen Portugiesen sind erst- und 11 Prozent zweitgeimpft. Seit Sonntag gilt Portugal mit Ausnahme der Azoren und Madeiras nicht mehr als Risikogebiet. Das Robert Koch-Institut hat nun auch die beliebte Ferienregion Algarve von seiner Roten Liste gestrichen.

Selbst Angela Merkel äußerte sich nach dem EU-Gipfel in Porto indirekt zu der bemerkenswerten Entwicklung der Pandemiesituation des Landes. Wenn man sehe, welch niedrige Inzidenzen einige europäische Partnerländer wie Portugal jetzt schon hätten, sagte die Kanzlerin in Bezug auf einen möglichen Sommerurlaub auch für Ungeimpfte, „dann bin ich sehr hoffnungsfroh, dass wir uns das leisten können, was auch im vergangenen Sommer möglich war“.

Urlaub in Portugal

Vorerst werden die Portugiesen aber wohl weitgehend unter sich bleiben. In Lissabon sind jedoch viele Straßencafés wieder voll, und in die Altstadtgassen ist fast das emsige Leben aus der Zeit vor der Pandemie zurückgekehrt. Bis ausländische Touristen wieder die Plätze und Museen füllen werden, dürfte noch einige Zeit vergehen. Portugal hat das aktuell bestehende Einreiseverbot aus Ländern mit einer 14-Tage-Inzidenz von 150 oder mehr Fällen pro 100.000 Einwohner – darunter bisher auch Deutschland und die meisten EU-Staaten – für nicht notwendige Reisen vorerst bis zum 16. Mai verlängert. Auf vielen Stränden der Algarve sind derzeit nur einsame Spaziergänger unterwegs.

2010 öffnete am Rand einer weiten Sandbucht das Martinhal Sagres. Das von einem singapurisch-schweizerischen Unternehmerpaar gegründete Resort ist ganz auf wohlhabende Familien ausgerichtet, die eine Auszeit am Meer suchen. Bereits vor Wochen waren einzelne Familien für einen Langzeitaufenthalt hierher vor dem heimischen Lockdown geflohen. Vom zentralen Spielplatz des Resorts tönt Kinderrufen auf Englisch, Deutsch und Portugiesisch herüber zu einem kleinen Supermarkt. „Hier kann man ja offen sprechen“, sagt eine Berliner Mutter, deren Kinder sich gerade auf einem der Trampoline austoben, „in Deutschland wird man ja mancherorts bei dem Wort Urlaub schon merkwürdig angesehen.“ „Wir haben einfach den gebraucht und es keinen Augenblick bereut“, sagt eine Münchnerin. „Hier scheinen sich ja auch alle über die Touristen zu freuen.“

„Menschen sehnen sich nach Entschleunigung“

„Den Tourismus so, wie er einmal war, gibt es nicht mehr“, sagt Joaquim Lourenço, Gründer des Salema Eco Camp, „was die Leute jetzt suchen, ist Ruhe. Natur. Nachhaltigkeit.“ Der in Hamburg geborene Sohn von Arbeitsmigranten aus dem Alentejo hat vor fünf Jahren einen Campingplatz nahe dem Fischerdorf Salema übernommen und zu einem Ökotourismusunternehmen umgestaltet. Vor allem Surfer kommen in seinem Camp unter. „Wir wollen Leute, die auch verzichten können“, sagt Lourenço. Von zwölf Hektar sind acht der Natur überlassen. Es ist Platz für etwa 400 Campingurlauber. Im Moment sind es rund 40. „Wir hatten trotz der Pandemie 2020 einen Zuwachs von 36 Prozent“, sagt Lourenço. Vor allem Spanier und Portugiesen hätten hier die Sommerferien verbracht. „Wenn Costa Rica, Bali und Sri Lanka nicht mehr möglich sind, merken die Leute plötzlich, dass es auch ohne lange Anreise geht.“

Auf die Rückkehr der Urlauber wartet auch Ana Lúcia Marques schon lange. Gemeinsam mit dem Besitzer gestaltete sie einen ausgedienten landwirtschaftlichen Betrieb zu einem Eselhof für Touristen um. Aus ursprünglich sieben Eseln der bedrohten portugiesischen Miranda-Rasse sind in Burro Ville inzwischen 41 Tiere geworden. „Ich glaube, dass sich gerade jetzt viele Menschen nach Entschleunigung sehnen“, sagt Marques.

Auf den Ausritt hat die Eseldame heute nicht so richtig Lust, fügt sich dann aber doch. © Quelle: Win Schumacher

An diesem strahlenden Frühlingstag sträubt sich Eselin Falancia hartnäckig, ihre heutige Fracht, zwei entzückte Dreijährige, noch weiter durch die blühende Macchie zu tragen. Zikaden surren. Ein Schwarzkehlchen singt. Durch den Schatten von knorrigen Ölbäumen flattern Schmetterlinge. In der Luft liegt der Duft von Rosmarin und anderen Wildblumen. Er dringt selbst durch die Schutzmaske. Und plötzlich ist die Pandemie so weit weg wie das andere Ende Europas. Einen kurzen Augenblick lang steht an der Algarve die Zeit still.