Corona-Krise: Reproduktionsrate wieder auf 1,0 gestiegen

Stadtgarten in Essen, in der Innenstadt, die meisten Besucher halten sich an das Kontaktverbot, während sie im Stadtpark die Sonne geniessen, Auswirkungen der Coronakrise in Deutschland, *** Stadtgarten in Essen, in the city centre, most visitors observe the ban on contact while enjoying the sun in the city park, effects of the corona crisis in Germany,. © Quelle: imago images/Jochen Tack