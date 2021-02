Israel verlängert landesweiten Lockdown und Flugverbot

Anzeige

Jerusalem. Die israelische Regierung hat sich auf eine Verlängerung des landesweiten Lockdowns um mindestens fünf weitere Tage geeinigt. Das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu teilte am Montag mit, der Lockdown bleibe bis mindestens Freitag in Kraft. Auch das Verbot von Flügen aus- oder nach Israel soll verlängert werden. Nicht-systemrelevante Betriebe hatten im vergangenen Monat schließen müssen, auch die meisten Schulen waren geschlossen.

Fast ein Drittel der Bevölkerung ist bereits geimpft

Am Mittwoch wollte das Kabinett zusammentreten, um zu Entscheiden, ob eine weitere Verlängerung der Maßnahmen nötig ist. Israel kämpft gegen die Pandemie besonders auch durch ein aggressives Impfprogramm an: Innerhalb eines Monats erhielt fast ein Drittel der Bevölkerung Corona-Impfungen.

Bislang halten sich die Auswirkungen noch in Grenzen. Das Land mit etwa 9,3 Millionen Einwohnern hat durchschnittlich etwa 6000 Neuansteckungen mit dem Coronavirus pro Tag verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums fast 4800 Menschen. Neue, teils ansteckendere Varianten des Coronavirus breiten sich in dem Land aus - und gibt zahlreiche Verstöße gegen die Lockdown-Regeln. So nahmen in Jerusalem am Sonntag Tausende Ultraorthodoxe trotz Corona-Beschränkungen an zwei Beerdigungen von prominenten Rabbinern teil.

Dutzende Verstöße gegen die Lockdown-Regeln

Die Polizei schätzte die Zahl der Menschen bei der Beerdigung des mit 99 Jahren gestorbenen Rabbiners Meshulam Soloveitchik und der anschließenden Beerdigung des ebenfalls bekannten und mit 98 Jahren gestorbenen Rabbis Yitzhok Scheiner am Sonntag auf mehr als 10.000. Die Polizei verhängte nach eigenen Angaben Dutzende Strafen für Verstöße gegen die Corona-Auflagen. Beide Männer waren nach israelischen Medienberichten kürzlich an Covid-19 erkrankt.

Ebenfalls am Sonntag teilte das Büro des israelischen Verteidigungsministers Benny Gantz mit, dass die Regierung gut einen Monat nach dem Start der Massenimpfungen in Israel 5000 Dosen Coronavirus-Impfstoff an die Palästinenser weitergibt. Damit solle medizinisches Personal geimpft werden. Die Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen bekamen bisher regulär keine Impfstoffe geliefert. Die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde setzt auf das WHO-Programm Covax, das Impfstoff für ärmere Länder bereitstellen soll, doch dieses läuft nur schleppend an.