Wie hoch ist die Inzidenz bei Kindern in Ihrer Region?

Auch Kinder und Jugendliche stecken sich mit dem Coronavirus an. Die Inzidenzen bei den Jüngeren sind in der vierten Corona-Welle hoch. In dieser Altersgruppe sind viele ohne Immunschutz. Gleichzeitig kursieren hochansteckende Virusvarianten wie Delta und Omikron. Vermutlich bleibt also auch die Infektionsdynamik in den kommenden Wochen hoch. Wie hoch die Inzidenz in Ihrer Region ist, sehen Sie in unserer Grafik.

Aus vielen Landkreisen wurde bereits eine Sieben-Tage-Inzidenz unter den Fünf- bis 14-Jährigen über 1000 gemeldet. Das bedeutet, dass im Schnitt 1000 von 100.000 Kindern und Jugendlichen innerhalb der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei 353. (Stand: 15. Dezember)

Seit dieser Woche können sich in Deutschland auch Kinder ab fünf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt seit Montag Impfungen für Kinder, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Es können nach individueller Entscheidung und ärztlicher Aufklärung aber auch alle Kinder geimpft werden.