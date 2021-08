Inzidenz und Corona-Neuinfektionen steigen – was heißt das für die Krankenhäuser?

Anzeige

Anzeige

8324 Neuinfektionen, doppelt so viele wie am Vortag: Auch wenn dort noch Nachmeldungen vom Wochenende dabei sein mögen, beunruhigt der Blick auf die Zahlen zunächst. Aber Neuinfektionen sind keine Neuerkrankungen. Ein wichtiger Index ist daher nach wie vor die Lage auf den Intensivstationen. Insgesamt waren in Deutschland am Dienstag 18.808 Intensivbetten belegt, 3727 frei. Diese Zahlen inkludieren sogenannte Low-Care- und High-Care-Betten und enthalten nicht die Notfallreserve. Davon waren 574 Betten mit Covid-19-Patienten belegt.

Von den 5763 High-Care-Betten, die derzeit bundesweit belegt sind, wurden 273 durch beatmete Covid-19-Patienten und -Patietinnen beansprucht. 2745 High-Care-Betten waren frei. Die Notfallreserve betrug, Stand gestern, 10.193 Betten. Der Anteil an Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen beträgt derzeit also 3,05 Prozent der insgesamt belegten Betten. Bei den Beatmungspatienten ist der Anteil etwas höher. Hier sind 4,74 Prozent aller erfassten Patienten an Covid-19 erkrankt.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Intensivmediziner warnt vor steigenden Inzidenzen

Blickt man etwa nach Hamburg, wo die Inzidenz mit 90,7 (stand 18.08.) mehr als doppelt so hoch ist wie der Bundesschnitt, lagen 32 Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Rund ein Drittel von ihnen sind auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Eppendorf. Professor Stefan Kluge, Chef der Intensivmedizin am UKE, sagte dem „Hamburger Abendblatt“: „Wir versorgen derzeit zehn Covid-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation, alle von ihnen sind ungeimpft. Das ist ein Alarmsignal, denn fast alle hatten ein Impfangebot bekommen.”

Auch aus Sicht des Mediziners und Wissenschaftlichen Leiters des DIVI-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, sind die stark steigenden Inzidenzen Anlass zu Sorge. „Wir haben Stand jetzt zwar noch wenig Covid-Patienten auf der Intensivstation und genügend freie Kapazitäten, aber die Tendenz ist auch hier steigend von minimal 350 Patienten vor zwei Wochen auf jetzt knapp 600“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Inzidenzen seien linear an die Intensivbelegung gekoppelt. „Es ist auch naiv zu glauben, dass die hohen Inzidenzen der jungen Menschen nicht auf die 35- bis 60-Jährigen überspringen. Hier gibt es absolut gesehen noch zu viele Ungeimpfte in Deutschland.“

Anzeige

„Eine inzwischen weitgehend vermeidbare Krankheit“

Angesichts der Impfmöglichkeit bezeichnet Kluge Covid-19 als eine inzwischen „weitgehend vermeidbare Krankheit“. Allerdings gebe es bei vielen der Patienten und Patientinnen Sprachbarrieren. „Das höre ich auch aus anderen Kliniken. Der soziale Status der Menschen, die derzeit schwer erkranken, scheint zudem eher niedrig zu sein.“ Es scheinen weniger die absoluten Zahlen das Problem zu sein, sondern – zumindest in den Metropolen – Kommunikationsprobleme in der Vermittlung der Gefahren der Pandemie und somit die Impferreichbarkeit einzelner Bevölkerungsgruppen.

Anzeige

Zum Thema Impferreichbarkeit sagte Prof. Dr. Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie unlängst in einem RND-Interview: „Über kurz oder lang werden wir möglicherweise doch sehen, dass die nicht geimpften Menschen sich infizieren. Dann haben wir eine Herden­immunität. Aber so weit sollte es nicht kommen, wir hätten sie gern durch den Impfschutz. Aber wir kriegen sie womöglich mit einem Anteil infizierter Personen, und ich wäre sehr für alles, was diesen Teil möglichst gering hält und den Impfanteil möglichst groß.“

Verschiedene Ursachen für Anstieg der Fallzahlen

Die Ursachen für die steigenden Fallzahlen sind nach RKI-Angaben vielfältig: zu wenige Impfungen, die ansteckendere Delta-Variante, die vermehrte Reisetätigkeit im Sommer oder das Ende der Schulferien. Die Behörde empfiehlt weiterhin die Einhaltung der Hygieneregeln, Menschenmengen zu meiden und schon bei leichten Symptomen einen PCR-Test machen zu lassen und zu Hause zu bleiben.