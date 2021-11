Verlegung von Covid-Intensivpatienten: So funktioniert das Kleeblatt-System

Anzeige

Berlin. Die Überlastungsgrenze auf den Intensivstationen ist in der vierten Pandemiewelle in einigen Landkreisen erreicht. Am Dienstagabend haben deshalb die Bundesländer Bayern, Thüringen, Sachsen, Berlin und Brandenburg das sogenannte Kleeblatt-Konzept zur strategischen Verlegung von Covid-19-Patienten aktiviert, wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) mitteilte. Bund und Länder hatten das System im Frühjar 2020 entwickelt, damit schwer an Corona Erkrankte im Fall von regionalen Engpässen weiterhin intensivmedizinisch behandelt werden können.

Kleeblatt-System unterscheidet fünf Regionen

Wie genau funktioniert das Kleeblatt-System? Die Bundesländer werden dabei in insgesamt fünf sogenannte Kleeblätter unterteilt, die jeweils von einer zentralen Stelle (Single Point of Contact, SPoC) aus koordiniert werden:

Süd: Bayern

Südwest: Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen

West: Nordrhein-Westfalen

Ost: Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin

Nord: Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern

Die bevölkerungsreichsten Bundesländer Bayern und Nordrhein-Westfalen bilden je ein eigenes Kleeblatt. In einer Grundstufe können Verlegungen innerhalb der Kleeblätter koordiniert werden. Dies geschehe schon seit Anfang Oktober, teilt die Divi auf Anfrage mit. „Wenn die Kapazitäten das nicht mehr zulassen, dann ist eine Verlegung über die Kleeblatt-Grenzen hinaus möglich“, erklärte der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, Sebastian Gülde, am Montag in der Bundespressekonferenz.

Verlegung von rund 80 Patienten in Planung

Tritt in einer Region also eine Überlastung auf, kann die SPoC von den Landesregierungen aktiviert werden und die Stellen in anderen Regionen in Deutschland um Hilfe bitten. In der aktuellen Situation haben die Kleeblätter Süd und Ost das System aktiviert. Es gehe nun darum, eine größere Zahl von Patienten und Patientinnen in andere Bundesländer zu verlegen. Die Rede ist von rund 80 Covid-19-Erkrankten. Die ersten Transporte seien in den nächsten Tagen geplant, so das Divi.

Bei der Koordinierung werden die zentralen Stellen der Kleeblätter durch eine Fachgruppe des Robert Koch-Instituts sowie durch das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum (GMLZ) des Bundes unterstützt. Diese stellen etwa Informationen über freie Intensivbetten-Kapazitäten zur Verfügung oder koordinieren die Bereitstellung von Transportmitteln. Diese Kleeblatt-Konferenz tauscht sich alle zwei Tage aus, um die bundesweite Verlegung von Patientinnen und Patienten zu organisieren. Ziel des Kleeblatt-Systems ist es, dass auch bei lokalen Engpässen alle Patientinnen und Patienten adäquat versorgt werden können und eine Priorisierung von Behandlungen zu verhindern.

Freie Intensivbetten vor allem in Niedersachsen und Schleswig-Holstein

In ganz Deutschland sind derzeit laut DIVI-Intensivregister noch knapp 2400 Intensivbetten frei (Stand 23.11., 13 Uhr). Eine Notfallreserve von 9173 Betten könnte innerhalb von sieben Tagen aktiviert werden. Überlastet sind derzeit viele Intensivstationen in Thüringen, Brandenburg und Bayern. In den bayerischen Landkreisen Landshut, Straubing und Erding, aber auch in Brandenburg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz oder im Landkreis Sömmerda in Thüringen sind alle Intensivbetten belegt.

Freie Kapazitäten auf den Intensivstationen gibt es dagegen noch im Westen und Norden Deutschlands. Besonders in Schleswig-Holstein, etwa in den Landkreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön und Segeberg, aber auch in niedersächsischen Kreisen Leer und Friesland, sind laut Divi-Register noch über 25 Prozent der Intensivbetten frei.