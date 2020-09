Corona-Infektionen weltweit: Russland überschreitet Million - USA bei sechs Millionen

Anzeige

Moskau. Russland hat am Dienstag die Marke von einer Million bestätigten Fällen einer Infektion mit dem Coronavirus überschritten. Mit einer gemeldeten Zahl von 1.000.048 Fällen liegt Russland weltweit nach den USA, Brasilien und Indien an vierter Stelle.

Die tatsächliche Zahl der Fälle liegt nach Einschätzung von Experten deutlich höher. Am Dienstag wurden offiziell 4729 Neuinfektionen verzeichnet. In der Mehrzahl der russischen Regionen wurden die meisten Ausgangsbeschränkungen inzwischen wieder aufgehoben.

In den USA wurde laut Johns Hopkins-Universität bereits gestern die Sechs-Millionen-Marke an Infizierten überschritten. In Brasilien gibt es derzeit 3,9 Millionen bestätigte Fälle. Die USA mit rund 330 Millionen Einwohnern und Brasilien mit rund 211 Millionen Einwohnern gehören allerdings auch zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Erde.

Insgesamt wurden 183.000 Todesfälle infolge einer Corona-Infektion aus den USA gemeldet. Mit 56 Toten pro 100.000 Einwohner liegen die USA damit bisher im Mittelfeld – deutlich hinter Ländern wie Belgien (86) oder Spanien (62). Die Johns-Hopkins-Webseite wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).