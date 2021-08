Corona-Indikatoren: Wie relevant ist die Sieben-Tage-Inzidenz für die vierte Welle?

Anzeige

Um das Coronavirus kontrollieren zu können, braucht es eine niedrige Sieben-Tage-Inzidenz – diese Mahnung formulierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wieder und wieder während der zweiten und dritten Infektionswelle. Die Corona-Kennzahl, die angibt, wie viele Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen aufgetreten sind, war zum damaligen Zeitpunkt ein einflussreicher Maßstab bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens. An ihr orientierten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, wenn sie über Einschränkungen und Freiheiten entscheiden mussten. Doch mit der steigenden Impfquote gerät die Sieben-Tage-Inzidenz als Parameter nun in die Kritik.

Sie verliere zunehmend an Aussagekraft, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits Ende Juli gegenüber der „Bild”-Zeitung. Es brauche „zwingend weitere Kennzahlen, um die Lage zu bewerten”. Konkrete Vorschläge finden sich jetzt im Beschlussentwurf für die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Darin heißt es, dass künftig neben der Sieben-Tage-Inzidenz die Impfquote und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe zur Bewertung der Corona-Lage herangezogen werden sollten.

Virologen befürworten Sieben-Tage-Inzidenz als Indikator

Vollkommen auf die Sieben-Tage-Inzidenz verzichten, kann man nicht. „Sie bleibt für das Monitoring der Pandemie im Übergang von der vierten und eventuell weiteren Wellen in die endemische Phase unverzichtbar und der wichtigste Indikator”, sagte Prof. Hartmut Hengel, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Freiburg, auf Anfrage des RND. Er ist allerdings davon überzeugt, dass es weitere Parameter braucht, „um die Gesamtsituation zu verstehen und zu steuern”. Als Beispiel nannte er die Hospitalisierungsrate und die Zahl der Intensivbehandlungen.

Auch Prof. Friedemann Weber hält die Sieben-Tage-Inzidenz immer noch für einen aussagekräftigen, unverzichtbaren Frühindikator. „Wir schaffen ja auch nicht die Rauchmelder ab, damit es nicht dauerhaft piept, wenn es brennt”, machte der Direktor des Instituts für Virologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen im Gespräch mit dem RND deutlich. Es sei wichtig, so viele Informationen wie möglich zur aktuellen Corona-Lage zu sammeln, damit man schnellstmöglich auf die entsprechende Situation reagieren könne. Bei der Inzidenz jetzt nachzujustieren, sei „vernünftig”. Dies müsse vorsichtig und mit Bedacht geschehen.

Hohe Inzidenz führt nicht automatisch zu hoher Krankenhausauslastung

Gérard Krause, Epidemiologe vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, hatte hingegen schon im April moniert, dass sich Bund und Länder an der Sieben-Tage-Inzidenz orientieren. Die Kennzahl sei „schon immer problematisch” gewesen, hatte er der „Tagesschau” gesagt. Sie entkoppele sich immer mehr von der tatsächlichen gesundheitlichen Lage. Zudem würden die Impfungen bewirken, dass die Zahl schwerer Erkrankungen abnimmt. Selbst bei hohen Fallzahlen dürfte dann die Auslastung der Krankenhäuser geringer ausfallen als in den vergangenen Wintermonaten.

Dieser Effekt zeigt sich bereits in den Niederlanden. Trotz einer Inzidenz, die noch höher ist als während der zweiten und dritten Welle, gibt es dort zurzeit weniger Corona-Patientinnen und ‑Patienten, die eine intensiv­medizinische Behandlung brauchen. „Wir sehen, dass die täglichen Neuaufnahmen um den Faktor drei etwa niedriger liegen als in den letzten Wellen”, sagte Prof. Reinhard Busse, Leiter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin, Anfang August bei einer Veranstaltung des Science Media Centers (SMC). „Ob sich das in Deutschland genauso widerspiegelt, hängt auch davon ab, wie von den Ärzten hierzulande die Entscheidung getroffen wird, Patienten auf die Intensivstation zu legen.”

Infektiologe: Herdenimmunität ist vorerst nicht erreichbar

Angesichts der Delta-Variante reicht die Quote der vollständig Geimpften noch lange nicht für eine Herdenimmunität aus. Prof. Clemens Wendtner, Infektiologe an der München Klinik Schwabing

Die Korrelation zwischen den Impfungen und der Auslastung der Krankenhäuser spielt auch bei den Berechnungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zu möglichen Szenarien im Herbst eine Rolle. In einem Leitfaden von Ende Juli schrieb die Behörde: „Je nach Impfquote, die in den nächsten Monaten (...) erreicht wird, ist von einem mehr oder weniger starken Anstieg der Anzahl der schweren Fälle und ITS-Belegung (Belegung der Intensivstationen und -betten, Anm. d. Red.) durch Sars-CoV-2 im Herbst beziehungsweise Winter auszugehen.”

Im schlimmsten Fall könnten Ende Dezember mehr als 6000 Infizierte eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, wenn die Impfquote in der Altersgruppe der 12- bis 59-Jährigen rund 75 Prozent beträgt und sich das Verhalten der Menschen mit Beginn der vierten Welle nicht ändert. „Die Altersgruppen 18-59 und 60+ machen den Großteil der ITS-Auslastung aus”, heißt es in dem zehnseitigen Papier des RKI. Eine Herdenimmunität in den kommenden Monaten zu erreichen, die vor schweren Erkrankungen und weiteren Infektionen schützt, sei hingegen nicht mehr realistisch.

Dieser Meinung ist auch der Infektiologe Prof. Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing: „Angesichts der Delta-Variante reicht die Quote der vollständig Geimpften noch lange nicht für eine Herdenimmunität aus, maximal für einen partiellen ‚Herdenschutz’”, sagte er in der vergangenen Woche dem RND. „Wir sehen jetzt also den Effekt des Virus hauptsächlich in der ungeimpften beziehungsweise nur teilweise geimpften Bevölkerung widergespiegelt.”

Hospitalisierungsrate: Aussagekraft wegen geringer Datenlage fraglich

Prof. Andreas Schuppert, Direktor des Joint Research Center for Computational Biomedicine an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, warnte angesichts einer vierten Welle, dass es immer noch „eine erschreckend große Zahl von Menschen” gebe, die nicht ausreichend vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt sei. Je höher die Impfquote ausfalle, desto höhere Inzidenzen könne Deutschland verkraften, sagte er Anfang August dem SMC.

Die Zahl der Corona-Impfungen sei zwar ein wichtiger Faktor, aber auch die Sieben-Tage-Inzidenz bleibe weiterhin wichtig, ist Schuppert überzeugt. Berücksichtigt werden müsse auch die Altersverteilung der Infektionen, die Genesenenquote und die Dunkelziffer. Er äußerte vor allem bei der Hospitalisierungsrate als Indikator Bedenken, weil die Datenlage diesbezüglich noch unzureichend sei. Deshalb bleibe seiner Meinung nach die Inzidenz „ein guter, schneller Marker, den man nicht vernachlässigen sollte”.

RKI sieht Inzidenz als „Leitindikator”

Auch das RKI will weiterhin an der Sieben-Tage-Inzidenz festhalten. „Die Inzidenz ist Leitindikator für Infektionsdynamik (hohe Inzidenzen haben zahlreiche Auswirkungen)”, heißt es in einem Bericht, den RKI-Chef Lothar Wieler Ende Juli bei einer Schaltkonferenz mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder vorstellte. Die Corona-Kennzahl bleibe wichtig, um die Situation in Deutschland zu bewerten und „frühzeitig Maßnahmen zur Kontrolle” einzuleiten.

Relevant werde im Herbst zudem „die Unterscheidung von wirklichen Neuinfektionen einerseits und Reinfektionen beziehungsweise Durchbruchsinfektionen bei Genesenen und Geimpften andererseits”, meint Virologe Hengel. Entsprechende Daten müssten die Gesundheitsämter schon jetzt erfassen. „Für die weitere Kontrolle der Pandemie müssen wir verstehen lernen, mit welchen Risiken und welcher Krankheitslast die Infektion von Genesenen und Geimpften verbunden ist”, sagte er dem RND. „Mit diesem Wissen können dann die Menschen gezielt geschützt werden, die besondere Krankheitsrisiken tragen.”