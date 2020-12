Corona in Südkorea: Gesundheitsminister erklärt Seoul zu „Covid-19-Kriegsgebiet“

Anzeige

Seoul. Der südkoreanische Gesundheitsminister Park Neung Hoo hat die Region der Hauptstadt Seoul zu einem „Covid-19-Kriegsgebiet“ erklärt. Bei Gesprächen zur Lage in der Pandemie rief er die Bevölkerung zu umsichtigem Verhalten auf. Das Land könne sich gezwungen sehen, die Einschränkungen des sozialen Lebens weiter zu verschärfen, um zu verhindern, dass aus dem Fallanstieg im Großraum Seoul explosionsartig ein landesweiter Großausbruch werde, der das Gesundheitssystem zum Kollaps bringt.



Die meisten Corona-Neuinfektionen in Seoul

Zuvor hatten die südkoreanischen Gesundheitsbehörden mit 615 Neuansteckungen mit dem Coronavirus erneut mehr als 600 neue Fälle in 24 Stunden gezählt. Es war der 30. Tag in Folge mit einem dreistelligen Wert an Neuansteckungen. 5300 neue Fälle waren es in den vergangenen zehn Tagen.

Erst am Freitag hatte die Agentur für Krankheitskontrolle- und Prävention den höchsten Wert in neun Monaten registriert: mehr als 629 neue Corona-Nachweise innerhalb von 24 Stunden. Fast 80 Prozent der Fälle waren demnach auf den dicht bevölkerten Großraum Seoul entfallen, in dem gut die Hälfte der etwa 51 Millionen Einwohner lebt.