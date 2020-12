Corona-Alarm in Stockholm: Fast alle Intensivbetten belegt

Anzeige

Anzeige

99 Prozent der Intensivbetten belegt, 814 Corona-Patienten in den Hospitälern, 83 Prozent davon auf Intensivstationen, 103 Todesfälle binnen einer Woche – die Lage in Schwedens Hauptstadt Stockholm hat sich dramatisch verschärft. „Was wir für ein Plateau an Krankheitsfällen hielten, hat sich sich ins komplette Gegenteil verkehrt“, sagte der Chef des Krankenhauswesens im Bezirk Stockholm, Björn Eriksson.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

„Wir haben das Gesundheitsministerium um Hilfe gebeten“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Das ist exakt die Entwicklung, die wir vermeiden wollten“, sagte Eriksson am Mittwochnachmittag. „Deshalb haben wir das Gesundheitsministerium um Hilfe gebeten, um mehr Intensivpersonal, Krankenschwestern und Krankenpfleger sowie Hilfsschwestern und -Pfleger zu kriegen.“

Die 160 Intensivbetten seien praktisch belegt, so Eriksson. Als erste hatte die Zeitung „Dagens Nyheter“ von der angespannten Situation in Stockholm berichtet.

Eriksson richtete einen dringlichen Appell an die Bevölkerung: „Wir haben uns zu sehr gedrängelt und zu viele Kontakte außerhalb unseres eigenen Haushalts gehabt. Damit muss jetzt Schluss sein. After-Work-Treffen, Gedränge bei den Weihnachtseinkäufen, nettes Beisammensein zum Adventskaffee oder was auch immer – der Preis, den wir dafür zahlen, ist zu hoch.“

Anzeige

Schwelle, ein Intensivbett zu kriegen, wird immer höher

Schützenhilfe erhielt Eriksson von Björn Persson, Betriebsleiter für perioperative Medizin und Intensivpflege am Universitätskrankenhaus Karolinska. „Bei einer so hohen Bettenbelegung laufen wir Gefahr, dass die Schwelle, einen Intensivplatz zu kriegen, so hoch wird, dass Menschen, die sonst einen Anspruch auf ein Intensivbett gehabt hätten, keines bekommen“, sagte Persson zu „Dagens Nyheter“.

Das liege unter anderem daran, dass der Druck auf den „normalen“ Intensivstationen höher sei als im Frühjahr. Deshalb sei diese Woche Personal aus der Region Blekinge angefordert worden, um die Lage zu entspannen.

Schweden hatte während der gesamten Pandemie durch einen eigenen Weg Schlagzeilen gemacht, der individuelle Einschränkungen der Bevölkerung weitgehend vermied.