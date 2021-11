Russland: Neuer Rekordwert an täglichen Corona-Todesfällen

Anzeige

Moskau. Russland hat am Samstag ein neues Tageshoch an Corona-Toten verzeichnet. 1241 Menschen seien binnen eines Tages an dem Virus gestorben, erklärte die zuständige Taskforce. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen lag demnach bei 39.256, die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie überstieg damit die Marke von neun Millionen.

Die Zahl der täglichen Todesfälle und Neuinfektionen ist in Russland seit Mitte September stark angestiegen. Zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus wurde Anfang November eine arbeitsfreie Woche angeordnet, viele Geschäfte blieben geschlossen. Im kommenden Jahr soll die 2G-Regel an vielen öffentlichen Orten und in Zügen und Flugzeugen eingeführt werden. Zwei entsprechende Gesetzentwürfe wurden am Freitag dem Parlament vorgelegt.

Europaweit die meisten Corona-Toten - Dunkelziffer deutlich höher?

In Russland sind weniger als 40 Prozent der knapp 146 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner vollständig geimpft, obwohl das Land schon früh in der Pandemie einen Impfstoff aus heimischer Entwicklung vorstellte. Insgesamt hat Russland mehr als 254.000 Tote gemeldet. Das ist mit Abstand der höchste Wert in Europa. Expertinnen und Experten halten die Zahl dennoch für zu niedrig. Die russische Statistikbehörde Rosstat geht von 462.000 Corona-Toten zwischen April 2020 und September 2021 aus.