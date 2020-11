Corona in Russland: Regierung meldet Rekordwert bei Neuinfektionen

Anzeige

Moskau. Russland hat bei den Corona-Neuinfektionen einen neuen Tagesrekord gemeldet. Am Montag gab ein zuständige Arbeitsgruppe die Zahl der neuen Fälle mit 22.778 an. Damit gibt es in Russland mit seinen rund 145 Millionen Einwohnern bisher insgesamt mehr als 1,9 Millionen nachgewiesene Ansteckungen. Fast 33.500 Menschen sind den Angaben zufolge mit oder an dem Virus gestorben. Anfang September waren noch etwa 5000 Fälle pro Tag gezählt worden, doch seitdem wütet der Erreger wieder in ganz Russland.

Nicht lebensnotwendige Geschäfte werden teils geschlossen

Es gibt laut Behörden zwar keine Pläne für einen zweiten landesweiten Lockdown. Doch verfügte die Verwaltung der Teilrepublik Burjatien in Sibirien als erste russische Region die zweiwöchige Schließung nicht lebensnotwendiger Geschäfte, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe ab Montag.

Betroffen sind Cafés, Bars, Restaurants, Einkaufszentren, Kinos, Schönheitssalons und Saunen. Supermärkte, Apotheken und Läden mit unentbehrlichem Gütersortiment dürfen offenbleiben.