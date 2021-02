Portugal verlängert Ausnahmezustand bis März

Anzeige

Das Parlament in Portugal hat den pandemiebedingten Notstand bis zum 1. März verlängert. Mit dem Schritt vom Donnerstag kann die Regierung den landesweiten Lockdown vorerst beibehalten. Vor dem Parlamentsvotum betonte Innenminister Eduardo Cabrita, dass sich die Sperrmaßnahmen auszahlten. Die Abgeordneten sollten „Nerven aus Stahl“ zeigen und es trotz Klagen aus Bevölkerung und Wirtschaft bei den Beschränkungen belassen.

Am Donnerstag begann das Land zudem mit Corona-Impfungen der rund 15.000 Feuerwehrleute. Die Aktion soll mehr als zwei Wochen dauern. In den kommenden Tagen sollen auch Impfungen der mehr als 40.000 Polizisten im Land starten. Ihren Anfang nahm die Impfkampagne im Januar mit Immunisierungen von medizinischen Fachkräften sowie dem Personal und Bewohnern von Pflegeheimen.

Impf-Ziel bis September: 70 Prozent der Bevölkerung

Gesundheitsministerin Marta Temido räumte einige „Schnitzer“ bei der Vakzin-Verteilung im Land ein, die Behörden vor allem auf die späte Lieferungen von Dosen zurückführen. Ziel sei weiterhin, bis Ende September 70 Prozent der Bevölkerung - also rund sieben Millionen Menschen - geimpft zu haben, sagte Temido.

Im Rahmen einer neuen Corona-Strategie gab ihr Ministerium überdies bekannt, dass Antigen-Tests in den Schulen, Fabriken und anderen Versammlungsorten verfügbarer sein sollen als bisher.

Die Corona-Krise hat Portugal hart getroffen. Nach Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore starben dort nachweislich bisher mehr als 14.700 Menschen nach einer Infektion. Seit Ende Januar ist die Zahl der Neuinfektionen in Portugal gefallen. Den dritten Tag in Folge ging zudem die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern und Intensivstationen zurück.