Papua-Neuguinea: Wo die „Impfstoffphobie“ umgeht

Erst Ende Oktober haben die Behörden in Papua-Neuguineas Hauptstadt Port Moresby eine Massenbestattung genehmigt. Die Leichenhalle des lokalen Krankenhauses war so voll, dass die Toten bereits übereinander gestapelt werden mussten, wie der „Guardian“ berichtete. Im lokalen Medium „PNG Today“ hieß es Anfang November, dass der Sauerstoff für die vielen Covid-Erkrankten im Land inzwischen knapp sei.

Offiziell verzeichnet das Land jedoch nur moderate Covid-Zahlen: Knapp 32.000 Infektionen und 400 Todesfälle. Experten und Expertinnen sind jedoch davon überzeugt, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher ist. Fraser Macdonald, ein Anthropologe der neuseeländischen University of Waikato, berichtete in einem Aufsatz in „The Conversation“ beispielsweise, wie sich das Coronavirus derzeit fast ungehindert in dem Inselstaat nördlich von Australien ausbreitet. Grund dafür ist, dass nur etwa 1,7 Prozent der Bevölkerung bisher vollständig gegen Covid-19 geimpft ist. Dies gebe „Anlass zur Besorgnis“, schreibt Macdonald. Denn das Virus treffe in dem Inselstaat auf Menschen mit vielen Vorerkrankungen und minimalem Zugang zu Gesundheitsversorgung.

Der Impfstoff als „unheimliche Bedrohung“

Besonders beunruhigend ist demnach auch, dass sich Angst in der Gesellschaft breitgemacht hat – weniger vor der Erkrankung selbst als vor dem Impfstoff, der eigentlich die Erleichterung bringen sollte. Die Impfaktion selbst ist in einem Land wie Papua-Neuguinea, in dem 80 Prozent in Dörfern auf dem Land leben, ohnehin eine Herausforderung. Denn teilweise sind die Regionen abgelegen und schwer erreichbar, es gibt keinen Strom und damit keine Kühlung für die Vakzine. Doch das größte Problem ist derzeit tatsächlich die weitverbreitete Impfskepsis, die der Experte bereits als eine „Impfstoffphobie“ bezeichnet.

„Für die meisten westlichen Menschen sind Impfstoffe ein offensichtliches und intrinsisches Gut“, schreibt der Anthropologe. Für viele Menschen in Papua-Neuguinea seien Impfstoffe dagegen eine „gefährliche, unbekannte und unheimliche Bedrohung“. Verschiedene Faktoren würden dabei mitspielen: Neben einem Misstrauen gegenüber allem Fremden hat auch die Aufklärung der Bevölkerung bisher wohl nicht wirklich gegriffen. Obwohl sich beispielsweise der Premierminister des Landes, James Marape, Mitte März als erster impfen ließ, um zu zeigen, dass der Impfstoff sicher ist, haben danach nur wenige ein Impfangebot auch tatsächlich angenommen.

Starke Religiosität als Hürde

Erschwerend kommt hinzu, dass oftmals Zauberei oder Hexerei als Grund dafür gesehen werden, wenn ein ansonsten gesunder Mensch plötzlich krank wird und stirbt. Auch die starke Religiosität der Bevölkerung erweist sich als hinderlich. Christliche Glaubensvertreter sind jedoch nicht die einzigen Stimmungsmacher gegen die Impfungen. Auch über soziale Medien werden Fehlinformationen und Gerüchte verbreitet, darunter dass der Impfstoff einen Mikrochip trägt oder viele Menschen an ihm sterben.

Das Misstrauen gegenüber den Impfungen geht soweit, dass das medizinische Personal bereits Todesdrohungen erhalten hat und schon mehrmals von wütenden Menschenmengen angegriffen wurde. Auch die kürzlich eingeführte „No Jab, No Job“-Politik, was soviel bedeutet wie „Keine Impfung, kein Job“, hat eher dazu geführt, dass viele ihre Arbeitsstellen aufgegeben oder Impfausweise gefälscht haben.

Fidschi: Impfkampagne wurde zum Wettlauf gegen die Zeit

Die Situation in Papua-Neuguinea ist konträr zu den meisten anderen Pazifikstaaten, die ihre Bevölkerung schnell und unbürokratisch geimpft haben. Auch Fidschi, das ähnlich wie Papua-Neuguinea mit einem schweren Corona-Ausbruch zu kämpfen hatte, hat sich erfolgreich aus der Krise geimpft und wird noch vor Ende des Jahres wieder erste Reisende begrüßen. Inzwischen sind in dem pazifischen Inselstaat mehr als 80 Prozent der berechtigten Bevölkerung über 18 Jahren vollständig geimpft. Auch wenn es natürlich einfacher ist, rund 900.000 Bewohner auf Fidschi zu impfen als acht Millionen Menschen in Papua-Neuguinea – Fidschi hat sich damit in den vergangenen Monaten ohne Frage einen Vorsprung erarbeitet.

Denn die Delta-Variante des Coronavirus hatte den Inselstaat zwischenzeitlich ebenso fest im Griff wie in Papua-Neuguinea. So meldete das Land, das zuvor fast coronafrei gewesen war, im Juni und Juli innerhalb kürzester Zeit tausende Infektionen. Zwischenzeitlich mussten zwei der größten Krankenhäuser sogar in reine Covid-19-Einrichtungen umgewandelt werden, während für andere medizinische Notfälle temporäre Feldkrankenhäuser errichtet wurden. Schwangere Frauen mussten ihre Babys zeitweise an Bord eines Schiffes zur Welt bringen, nachdem die Angst vor einer Infektion zu groß ist.

Die Impfkampagne wurde zu einem Wettlauf gegen die Zeit, doch die Menschen auf Fidschi nahmen – anders als die Bewohner und Bewohnerinnen Papua-Neuguineas – den gespendeten Impfstoff dankbar an. Gegen verworrene Verschwörungstheorien ging die Polizei mit einer gewissen Härte vor: Wer Lügen verbreitete, wurde festgenommen und musste sich teilweise sogar vor Gericht verantworten. So wurde ein Pastor angeklagt, nachdem er Anti-Impf-Kommentare auf sozialen Medien veröffentlichte und in kurzen Videos versuchte, den Leuten Angst vor der Impfung zu machen. Zudem machte der Pazifikstaat eine Covid-Impfung für alle Arbeitenden zur Pflicht – für Regierungsangestellte wie auch für Angestellte in der Privatwirtschaft. Diese „No Jab, No Job“-Politik, die in Papua-Neuguinea nicht griff, setzte sich in Fidschi dagegen durch.